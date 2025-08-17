Slušaj vest

Glumica Ksenija Pajić prodefilovala je crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. U 64. godini izgledala je kao diva i još jednom pokazala zbog čega je cela Jugoslavija uzdisala za njom.

Decenijama nosi titulu jedne od najlepših glumica ex Ju, a sada je to i opravdala. Ksenija se pojavila u dugoj crnoj haljini sa efektnim belim detaljem preko grudi. Ona je korak uz korak išla sa omiljenom srpskom glumicom Brankom Petrić, a obe su izgledale kao holivudske dive.

Ksenija Pajić na Sarajevo Film Festivalu Foto: Boba Nikolić

Debi u kultnom filmu "Oficir sa ružom"

Publika se i danas seća se njenog nezaboravnog filmskog debija u filmu „Oficir s ružom“ (1987), u kojem je zaigrala Matildu Ivančić – udovicu u koju se zaljubljuje pokojni Žarko Laušević. Upravo su vruće i strastvene scene između njih dvoje ušle u istoriju jugoslovenskog filma i obeležile čitavu epohu.

Njihove scene u Oficiru s ružom bile su toliko uverljive da je publika verovala kako se emocije prelile i van filmskog seta.

Scene o kojima su svi pričali:

Ksenija Pajić i Žarko Laušević Foto: Printscreen

Film je Lauševiću doneo Zlatnu arenu u Puli, dok je Ksenija osvojila Veliku povelju na festivalu u Nišu i zvanično ponela titulu „najlepše Jugoslovenke“ svog vremena. Do danas ostaje upamćena po komentarima da je njena prirodna lepota i senzualnost zasenila sve tadašnje glumice.