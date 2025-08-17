Met Dejmon i Lusijana Baroso važe za jedan od najskladnijih parova Holivuda

Holivudski glumac Met Dejmon (54) privukao je sve poglede tokom odmora na Ibici, gde uživa u društvu supruge Lusijane Bosan Baroso i prijatelja.

Par se ukrcao na luksuznu jahtu "Loloma" nakon završetka snimanja nove filmske verzije Homerove Odiseje u režiji Kristofera Nolana. Snimanje je trajalo 164 dana, na raznim lokacijama na Mediteranu. O filmu se ne zna mnogo, Nolan ostaje tajanstven, ali postava je zvezdana: Dejmon glumi Odiseja, njegovog sina Telemaha igra Tom Holand, a En Hatavej je verna supruga Penelopa. Šarliz Teron je čarobnica Kirka, dok je Zendaja navodno boginja Atena - moćna zaštitnica putnika Odiseja. Tu su i Lupita Njogo, Robert Patinson i mnogi drugi.

Dejmon je pokazao impresivnu formu u crnim kupaćim gaćicama, isklesane trbušne mišiće i snažne bicepse. Nedavno je obrijao sedu Odisejevu bradu, ali učinak priprema za fizički zahtevnu ulogu, itekako se vidi. Dejmon je izgledao opušteno dok je uživao u plivanju i ronjenju na Balearima. Glumac održava svoju vrhunsku formu zahvaljujući intenzivnim treninzima s poznatim fitnes trenerom Džejsonom Valšom. Taj stručnjak je radio i radi s nizom glumaca s A liste kao što su Bradli Kuper, Džejk Gajlenhal, Pedro Paskal i Džon Krasinski.

Na palubi jahte glumcu se pridružila supruga Lusijana, koja je u crnom bikiniju i cvetnom pareu pokazala jednako zavidnu liniju. Par, poznat po tome da se nikada ne razdvaja na duže od dve nedelje, poslednja tri dana uživa u mirnijem društvu – bez uobičajenih slavnih prijatelja poput Krisa Hemsvorta, Taike Vaititija ili Rite Ore, s kojima su se družili proteklih dana.

Nakon kupanja, glumac se opustio na jahti dok su ostali gosti, među kojima i milijarder Ted Veit i njegova supruga Mišel, bivši supermodel, takođe uživali u kupanju i suncu. Odiseja je sada u post-produkciji, a u svetski bioskopi kažu da bi taj spektakl trebao doći 17. jula 2026. godine.

