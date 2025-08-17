Slušaj vest

Terens Stamp, koji je postao poznat kao glumac u Londonu šezdesetih godina prošlog veka i kasnije tumačio arhizločinca Generala Zoda u holivudskim hitovima „Supermen“ i „Supermen II“, preminuo je u 87. godini, saopštila je danas njegova porodica.

Oskarom nominovani glumac igrao je u filmovima koji variraju od „Teoreme“ Pjera Paola Pazolinija iz 1968. i „Sezone u paklu“ iz 1971, do „Avantura Priscile, kraljice pustinje“ iz 1994, u kojoj je tumačio transrodnu ženu. Porodica je u saopštenju za Rojters navela da je Stamp preminuo jutros.

Terens Stamp u filmu Poslednja noć u Sohou Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

- Ostavio je za sobom izuzetno umetničko delo, kako kao glumac, tako i kao pisac, koje će nastaviti da inspiriše i dodiruje ljude još mnogo godina. Molimo za privatnost u ovom tužnom trenutku - navela je porodica, prenosi Daily Mail.

Rođen u londonskom Ist Endu 1938. godine, kao sin radnika na tegljaču, preživeo je bombardovanje grada tokom Drugog svetskog rata, pre nego što je napustio školu i počeo da radi u oglašavanju. Kasnije je dobio stipendiju za školu glume.

Poznat po svom dobrom izgledu i besprekornoj eleganciji, bio je deo jednog od najglamuroznijih parova Britanije sa Džuli Kristi, sa kojom je glumio u filmu „Daleko od razuzdane gomile“ iz 1967. Takođe je bio u vezi sa manekenkom Džin Šrimpton i bio je muza fotografa Dejvida Bejlija.

Nakon što nije uspeo da dobije ulogu Džejmsa Bonda posle Šona Konerija, pojavio se u italijanskim filmovima i sarađivao sa Federikom Felinijem krajem šezdesetih. Povukao se iz javnosti i proučavao jogu u Indiji pre nego što je dobio svoju najpoznatiju ulogu – Generala Zoda, megalomanskog vođu Kriptonaca, u filmu „Supermen“ iz 1978. i njegovom nastavku iz 1980.

Nastavio je da glumi u nizu drugih filmova, uključujući „Valkiru“ sa Tomom Kruzom iz 2008, „Biro za prilagođavanje“ sa Metom Dejmonom iz 2011. i filmove koje je režirao Tim Barton.

