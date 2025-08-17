Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin već neko vreme uživa na letovanju na Mikonosu, a kadrovi koje deli sa svojim fanovima na društvenim mrežama obaraju sa nogu.

Naime, u seriji fotografija koje je glumica objavila na svom Instagram nalogu u prvi plan upale su njene nauljene noge dok je Orašaninova pozirala u uskoj, provokativnoj beloj haljinici. Kako se dalje može primetiti, glumica je u dobrom društvu obilazila restorane i klubove, a komentari na račun njenog fizičkog izgleda ne jenjavaju.

Treningom i ishranom do savršene linije

Jelisaveta je svojevremeno otvoreno govorila kako je postigla da u svakom momentu bude savršeno vitka.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je glumica i dodala da je u svemu ključna volja.

Bonus video: Pogledajte kako izgleda trening Jelisavete Orašanin