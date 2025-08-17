Slušaj vest

Ruska manekenka Ksenija Aleksandrova, koja je predstavljala svoju zemlju na izboru za Mis Univerzuma, preminula je u 30. godini nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u julu.

Do nesreće je došlo dok su se Ksenija i njen suprug vozili iz Rževa, kada je los iznenada iskočio na put i udario u njihov automobil, probivši šoferšajbnu. Ksenija je sedela na suvozačevom mestu i tom prilikom zadobila ozbiljne povrede mozga.

- Od trenutka kada je skočio do nesreće je prošao delić sekunde. Nisam imao vremena ništa da učinim. Sve je bilo prekriveno krvlju - ispričao je njen suprug za medije, prenosi NY Post.

On je dodao da su se ubrzo nakon sudara zaustavili drugi vozači kako bi pomogli, a hitna pomoć je stigla za oko 15 minuta. Ksenija je hitno prebačena u bolnicu u Moskvi, ali uprkos naporima lekara, nije uspela da se oporavi.

Njena smrt je potvrđena više od mesec dana kasnije, nakon što je provela duži period u komi. Vest je objavila i Rosijska gazeta.

Ksenija i njen suprug venčali su se svega četiri meseca pre tragičnog događaja. U svetu lepote postala je poznata 2017. godine kada je bila prva pratilja na izboru za Mis Rusije, a iste godine je predstavljala Rusiju na takmičenju za Mis Univerzuma. Pored manekenske karijere, bila je i obrazovana – diplomirala je na Moskovskom pedagoškom državnom univerzitetu.

