Legendarni glumac Robert de Niro, koji danas proslavlja 82. rođendan, ove godine je ponovo dospeo u centar pažnje, ali ne zbog neke nove uloge, već zbog porodične vesti koja je izazvala brojne reakcije. Njegov sin Aron promenio je pol i sada se identifikuje kao trans žena po imenu Ejrin, a slavni otac jasno je stao uz svoje dete.

– Voleo sam i podržavao Arona kao sina, sada volim i podržavam Ejrin kao ćerku. Volim svu svoju decu – rekao je De Niro za Variety, pokazujući koliko mu je porodica važna.

Pogledajte u galeriji kako sad izgleda Ejrin:

Ajrin de Niro, transrodna ćerka Roberta de Nira

Rano detinjstvo i umetnički početak

Rođen 17. avgusta 1943. godine u Njujorku, Robert Entoni de Niro odrastao je u umetničkoj porodici. Njegova majka bila je slikarka, a otac slikar i vajar, ali i čovek koji je skrivao svoju homoseksualnost tokom većeg dela života. Ta tajna i porodični razvod ostavili su dubok trag na glumca, ali nikada nije prestao da govori o očevom prisustvu i ljubavi.

Pogledajte u galeriji izbor iz kukltnih uloga glumca:

Robert De Niro

Prve glumačke korake napravio je kao dete, a već sa 16 godina napustio je školu i posvetio se glumi na prestižnim akademijama kao što su Stela Adler i studio Lija Strazberga. Ulogom mladog Vita Korleonea u filmu „Kum 2“ dobio je Oskara za najboljeg sporednog glumca i lansirao se među holivudske zvezde.

Filmske uloge koje su ga obeležile

Pored „Kuma“, De Niro je osvojio i Oskara za glavnu ulogu u filmu „Razjareni bik“, dok su ostvarenja poput „Taksista“, „Kazino“, „Lovac na jelene“, „Rt straha“ i „Irac“ deo njegove bogate filmografije. U karijeri dugoj više od pet decenija glumio je u više od 100 filmova i osvojio nebrojene nagrade.

Autostopom kroz Jugoslaviju

Robert de Niro vodi veoma buran život Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Jedan od najzanimljivijih detalja iz njegovog života vezan je za posetu Jugoslaviji 1967. godine, kada je kao mlad putnik autostopirao kroz zemlju. Kod Niša ga je povezao seljak Radovan Đokić i ugostio ga u svom domu.

– Bio sam dirnut. Nisam očekivao da će me potpuno nepoznati ljudi tako prihvatiti. Rekli su mi da mogu da se osećam kao kod svoje kuće – prisetio se De Niro tog susreta deset godina kasnije kada je bio gost FEST-a.

Istina o imenu ćerke Drine

Pogledajte u galeriji njegove fotografije iz mladosti:

Robert de Niro nekada

Jedna od zanimljivosti koja godinama kruži javnošću jeste da je De Niro svoju najstariju ćerku nazvao po reci Drini, kao izraz poštovanja prema Srbiji. Ipak, istina je da je Drina (danas Drena) ćerka njegove tadašnje partnerke Dajane Abot, koju je glumac kasnije usvojio. Ime je dobila po knjizi „Na Drini ćuprija“, a kasnije je slovo „i“ promenjeno u „e“ radi lakšeg izgovora na engleskom jeziku.

Ljubavni život i deca

Robert de Niro ima sedmoro dece sa četiri žene. Sa Dajanom Abot ima sina Rafaela i usvojenu ćerku Drenu. Sa modelom Tuki Smit dobio je blizance Hulijana i Ejrin (ranije Aron). Iz braka sa Grejs Hajtauer ima sina Eliota i ćerku Helen, dok sa sadašnjom partnerkom Tifani Čen ima ćerku Điju, rođenu 2023. godine.

Pogledajte u galeriji: Robert De Niro sa devojkom koja mu je rodila ćerku u 81. godini:

Robert de Niro sa devojkom u Kanu

– Osamdesetogodišnji sam tata i to mi je super. Sve brige nestaju čim pogledam Điju – rekao je emotivno u intervjuu za AARP.

Porodična tragedija

Godine 2023. doživeo je veliki gubitak. Njegov unuk Leonardo, sin Drene, preminuo je u 19. godini od predoziranja fentanilom. Glumac se tada kratko oglasio:

– Duboko sam uznemiren zbog smrti mog voljenog unuka. Molim vas za privatnost dok tugujemo – rekao je za Daily Mail.

Suđenje koje je uzdrmalo Holivud

Pogledajte u galeriji: Robert de Niro i bivša žena Grejs Hajtauer

Robert de Niro i Grejs Hajtauer

De Niro je bio umešan i u veliko suđenje sa bivšom asistentkinjom Grejem Čejs Robinson, koja ga je optužila za zlostavljanje i tužila za 12 miliona dolara. Glumac je uzvratio optužbom da je ona zloupotrebljavala firmine pare. Nakon višednevnog suđenja, porota je presudila u korist asistentkinje, a De Nirova kompanija moraće da joj isplati 1.2 miliona dolara.

