Slušaj vest

Kontroverzna albanska pevačica Dua Lipa poznata je po svom smelom modnom izrazu, a za svoj 30. rođendan ostala je dosledna tom stilu.

Za tu priliku, njena bliska prijateljica dizajnirala joj je unikatnu srebrnu haljinu, koja je odmah izazvala pažnju. Kreacija je imala duboke proreze koji su sezali od dekoltea sve do ispod kukova, a bilo je očigledno da ispod nje pevačica nije nosila donji veš

Dua Lipa je s ponosom pozirala u ovoj odvažnoj haljini i fotografije podelila sa pratiocima na Instagramu, jasno pokazujući da nema ni grudnjak ni gaćice, čime je dodatno naglasila svoj prepoznatljiv i provokativan stil.

- Moja najbolja prijateljica je napravila ovu haljinu koja "ubija" za još jednu savršenu noć. Svi vi da kažete hvala Giuli - napisala je pevačica kraj objave, ali komentari ovog puta bili su iznimno burni. 

U galeriji pogledajte još fotografija Dua Lipe:

Dua Lipa Foto: Printscreen/Instagram/dualipa

"Izgledaš kao disko kugla u stvarnom životu", "Da li ti uopšte voliš da nosiš odeću? Budi iskrena", "Sramota je što ti tetovaže izgledaju užasno", samo su neki od ni malo laskavih komentara njenih pratilaca. 

Kako se vama čini stajling Dua Lipe?

Ne propustitePop kulturaSrbe nazvala okupatorima, ajvar proglasila albanskim jelom: Dua Lipa godinama provocira naš narod, objavljivala mapu "velike Albanije", a onda je podvila rep
dua-lipa.jpg
Pop kulturaDua Lipa dobila državljanstvo lažne države Kosovo: Pevačicu koja neprestano provocira Srbe Vjosa Osmani nazvala "kulturnim simbolom"
profimedia0843509427.jpg
Pop kulturaKontroverzna albanska pevačica potvrdila da je verena: "Volela bih da imamo decu, ali ne znam kako se to uklapa u moj posao"
profimedia0843509427.jpg
Pop kulturaKontroverzna Albanka prošetala u providnoj haljini sa novim dečkom: Korset i cirkoni u prvom planu, a tek da vidite donji deo... (FOTO)
profimedia-0995484144.jpg

Bonus video: Dua Lipa pala na sred bine

Dua Lipa pad na bini Izvor: Youtube/Gianluca Perra