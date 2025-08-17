Slušaj vest

Kontroverzna albanska pevačica Dua Lipa poznata je po svom smelom modnom izrazu, a za svoj 30. rođendan ostala je dosledna tom stilu.

Za tu priliku, njena bliska prijateljica dizajnirala joj je unikatnu srebrnu haljinu, koja je odmah izazvala pažnju. Kreacija je imala duboke proreze koji su sezali od dekoltea sve do ispod kukova, a bilo je očigledno da ispod nje pevačica nije nosila donji veš.

Dua Lipa je s ponosom pozirala u ovoj odvažnoj haljini i fotografije podelila sa pratiocima na Instagramu, jasno pokazujući da nema ni grudnjak ni gaćice, čime je dodatno naglasila svoj prepoznatljiv i provokativan stil.

- Moja najbolja prijateljica je napravila ovu haljinu koja "ubija" za još jednu savršenu noć. Svi vi da kažete hvala Giuli - napisala je pevačica kraj objave, ali komentari ovog puta bili su iznimno burni.

U galeriji pogledajte još fotografija Dua Lipe:

1/9 Vidi galeriju Dua Lipa Foto: Printscreen/Instagram/dualipa

"Izgledaš kao disko kugla u stvarnom životu", "Da li ti uopšte voliš da nosiš odeću? Budi iskrena", "Sramota je što ti tetovaže izgledaju užasno", samo su neki od ni malo laskavih komentara njenih pratilaca.

Kako se vama čini stajling Dua Lipe?

