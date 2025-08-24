Slušaj vest

Svetska premijera kultnog filma "Prljavi ples" održana je 17. avgusta 1987. godine u Njujorku. Igrom slučaja, 18. avgusta 1952. godine rođen je Patrik Svejzi, zvezda ovog ostvarenja.

Prošlo je tačno 38 godina od trenutka kada je film krenuo u osvajanje srca ljudi širom sveta. Popularnosti priče o mladoj devojci koja se zaljubljuje u instruktora plesa i od smerne devojke upoznaje svoju "divlju stranu", najviše su doprineli glavni glumci Dženifer Grej i Patrik Svejziju koji su tumačili uloge Frensis Bejbi Hauseman i Džonija Kasla.

Film je sniman na nekoliko različitih lokacija u Americi, a većina najvažnijih scena nastala je u gradu Pembrouk koji se nalazi u saveznoj državi Virdžiniji i na jezeru Mauntin Lejk u obližnjem okrugu Džajls.

Istoimeni hotel poslužio je kao set za fiktivno odmaralište Kelerman, u kojem Bejbi letuje sa svojom porodicom, a na jezeru je snimana legendarna scena podizanja.

Stanovnici Pembrouka godinama su vodili bitku s gradićem Lejk Lur u Severnoj Karolini na kojoj su takođe snimane neke od scena koje su uključivale kadrove jezera. Oni su godinama tvrdili da je scena dizanja nastala kod njih, ali dilemu oko toga gde je zaista snimljena zauvek je rešio Dejvid Čepmen, koji je na filmu radio kao dizajner produkcije. On je bio zadužen za skiciranje dotične scene na lokaciji i potvrdio je da je nastala u Virdžiniji, a ne u Severnoj Karolini.

Hotel "Mountin Lejk Lodž" i danas je otvoren, uspešno posluje, i u njemu se svake godine održavaju brojna događanja posvećena filmu. Međutim, mnoge obožavaoce "Prljavog plesa" mogla bi da rastuži informacija da jezera više nema.

Nivo vode u jezeru drastično je počeo da opada još 1999. godine, a 2008. godine u potpunosti je presušilo.

U pitanju je prirodni fenomen usled kojeg se jezero samo prazni i čisti od sedimenata nakupljenih na dnu, a stručnjaci predviđaju da bi za nekoliko godina možda opet moglo da se napuni, pod uslovom da to područje ne zadese velike suše koje su inače česta pojava.

