Slavni glumac Patrik Svejzi preminuo je 2009. godine, nakon mučne borbe sa rakom. Zvzeda filma "Prljavi ples" poslednje dane provela je u teškim mukama, zapušten i u svojoj mokraći.

Da boluje od raka saznao je dve godine pre smrti. Uz njega je tada bila njegova dugogodišnja supruga Lisa Niemi, sa kojom nije imao dece.

- Pio sam šampanjac, a kao da sam pio kiselinu, imao sam osećaj kao da mi je u telu živa rana i da na nju sipam kiselinu - rekao je, a dijagnozu je dugo krio od svih dok on i supruga ne vide kako će se sa time boriti.

Iako se očekivalo da će glumac borbu sa rakom provesti zbrinut, zapravo je bio ostavljen na milost i nemilost supruge. Tek nakon smrti se saznalo o čemu se radi.

Poslednji dani u najgorim mukama

Patrikovi prijatelji tada su medijima rekli da ga je supruga držala poput zatvorenika na ranču i da je branila bilo kome da dođe u posetu. Glumac je u momentu smrti imao jedva 40 kilograma.

"Zanemarivala ga je čim bi im Patrikov mlađi brat Don okrenuo leđa. Satima ne bi bila kod kuće, a kada bi Don došao, zatekao bi Patrika u fekalijama i urinu. Ako bi se Patrik i Lisa posvađali, šamarala ga je i grebala" izneli su njegovi prijatelji uz tvrdnje da je ona navodno varala Patrika ali i da veza i pre Patrikove smrti nije funkcionisala jer je navodno Lisa pokušavala da nametne potpuni kontrolu Patriku.

Udovica tvrdila kako ga je majka zlostavljala

Patrikova udovica Lisa Niemi otkrila je u dokumentarcu "Ja sam Patrik Svejzi“ da je njegov život bio daleko od savršenog. Lisa je izjavila da je njegova majka, Petsi Svejzi, tokom njegove mladosti bila fizički nasilna prema njemu.

Kako je Lisa navela, Patrik joj se poverio da ga je majka tukla u detinjstvu, ali i da je nasilje trajalo godinama. Sa nasiljem je prestala na njegov 18. rođendan, jer je njegov otac intervenisao.

"Nikada ga više nije udarila nakon toga", rekla je Lisa.

Prodavala njegove suvenire

Lisa Niemi prodala je kultnu jaknu Patrika Svejzija iz filma Prljavi ples Foto: KPA Press / Eyevine / Profimedia

Glumčevu porodicu je naljutilo i što je Lisa prodavala njegove suvenire s filmskih setova, a jedan od njih je bila i kožna jakna iz "Prljavog plesa".

Zbog toga se javno oglasila Patrikova nećaka Danijela tvrdeći da bi te dragocenosti trebalo da ostanu u porodici i pokrenula je peticiju na Internetu, koja je prikupila više od 1.500 potpisa, a žene su ga izglasale kao najboljeg frajera ikada.

