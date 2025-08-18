Slušaj vest

Večna ikona lepote i stila, italijanska glumica Monika Beluči, još jednom je pokazala zašto je i dalje smatraju jednom od najlepših žena sveta. U 59. godini izgleda brutalno dobro – prirodna, zavodljiva i sa onim prepoznatljivim šarmom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Na svom Instagram profilu Monika je objavila fotografiju u elegantnom jednodelnom crnom kupaćem kostimu, pozirajući pored mora. Kombinacija jednostavnosti i sofisticiranosti oduševila je njene pratioce, a komentari su se samo nizali: „Prava boginja“, „Lepota bez konkurencije“, „Monika kao vino – što starija, to bolja“.

Fotografija je za kratko vreme prikupila na hiljade lajkova, a među komentarima se posebno izdvojila reakcija naše proslavljene glumice Slobode Mićalović, koja je ostavila nekoliko emotikona srca. Fanovi su odmah prepoznali bliskost i dugogodišnje prijateljstvo dve glumačke dive.

Prijateljstvo bez sujete

Prijateljstvo Monike Beluči i Slobode Mićalović traje godinama, još od susreta na filmskim festivalima i u okviru evropske kinematografije.

Sloboda Mićalović,Monika Beluči
Foto: Dragan Kadić

Sloboda je više puta govorila da Moniku ceni ne samo kao umetnicu, već i kao ženu snažnog karaktera i neponovljive harizme. Njihove međusobne interakcije na društvenim mrežama uvek izazovu osmehe i dokazuju koliko je lepo videti žensko prijateljstvo oslobođeno sujete.

Ne propustitePop kulturaGola Monika Beluči: Najlepša glumica na svetu opčinila ljude senzualnim kadrovima, na grudima nalepnice, a na koži...
Monika Beluči profimedia-0027311791.jpg
Pop kulturaIsplivala fotografija Monike Beluči sa prvog venčanja: Nije ni slutila da će imati svetsku slavu, njena zapanjujuća lepota sve očarala (FOTO)
364737_monikabeluci_ls.jpg
Pop kulturaSRPSKA LEPOTICA TOLIKO "GORI" I ZAKOPČANA DO GRLA, DA JE I MONIKA BELUČI "ODLEPILA" Odmah je reagovala, evo šta joj je poručila
monika-beluci-profimedia0815801356.jpg
KulturaGOVORILA MI JE DA NISAM CIRKUZANT Sloboda Mićalović otkrila tajne snimanja s Monikom Beluči! Ovako se ponašala prema našoj glumici
slboda-monika.jpg

 Bonus video: Sloboda Mićalović zapevala veliki hit

Glumica Sloboda Mićalović peva veliki hit Izvor: Espreso