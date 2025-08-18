Najlepša žena na svetu pokazala savršenu liniju u kupaćem: Monika Beluči izgleda brutalno, odmah se oglasila i domaća glumica
Večna ikona lepote i stila, italijanska glumica Monika Beluči, još jednom je pokazala zašto je i dalje smatraju jednom od najlepših žena sveta. U 59. godini izgleda brutalno dobro – prirodna, zavodljiva i sa onim prepoznatljivim šarmom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Na svom Instagram profilu Monika je objavila fotografiju u elegantnom jednodelnom crnom kupaćem kostimu, pozirajući pored mora. Kombinacija jednostavnosti i sofisticiranosti oduševila je njene pratioce, a komentari su se samo nizali: „Prava boginja“, „Lepota bez konkurencije“, „Monika kao vino – što starija, to bolja“.
Fotografija je za kratko vreme prikupila na hiljade lajkova, a među komentarima se posebno izdvojila reakcija naše proslavljene glumice Slobode Mićalović, koja je ostavila nekoliko emotikona srca. Fanovi su odmah prepoznali bliskost i dugogodišnje prijateljstvo dve glumačke dive.
Prijateljstvo bez sujete
Prijateljstvo Monike Beluči i Slobode Mićalović traje godinama, još od susreta na filmskim festivalima i u okviru evropske kinematografije.
Sloboda je više puta govorila da Moniku ceni ne samo kao umetnicu, već i kao ženu snažnog karaktera i neponovljive harizme. Njihove međusobne interakcije na društvenim mrežama uvek izazovu osmehe i dokazuju koliko je lepo videti žensko prijateljstvo oslobođeno sujete.
