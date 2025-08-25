Slušaj vest

Glumac Robert de Niro je tokom 1990-ih godina bio u vezi sa svetski poznatim supermodelom.

Od 1976. do 1988. godine je bio u braku sa Dijanom Abot, a od 1997. go 2018. godine sa Grejs Hajtover.

Robert de Niro i Grejs Foto: Profimedia

O njegovom privatnom životu se veoma malo zna, pa je tako sve iznenadila vest da je 2023. godine postao sedmi put otac u 81. godini.

Slavni glumac je poznat po tome što svoj život krije od očiju javnosti, pa je tako mnogima promakla i njegova veza sa supermodelom Naomi Kembel.

Kako pišu strani mediji, njih dvoje su bili zajedno u nekom trenutku tokom 1990-ih godina. Pričalo se da su se zabavljali nekoliko godina i da je Naomi bila ludo zaljubljena u glumca.

Nikada nisu javno objavili svoju vezu i o njihovoj romansi ne uopšte ne zna mnogo, ali je Naomi jednom prilikom priznala da ju je De Niro naučio veoma važnoj lekciji u životu.

- Za mene je privatnost važna i uvek se brinem da mi posao to neće dozvoliti - rekla je u intervjuu za WSJ Magazine.

- Ali imam načine. To me je naučio Robert De Niro. Biti sam ne znači da si usamljen. Nemam vremena da mi bude dosadno, a nemam vremena da budem usamljena- rekla je Naomi.

Nakon raskida, par je ostao u dobrim odnosima. Vogue je 2012. godine objavio da je Naomi Kembel želela da De Niro bude otac njene dece.

De Niro sa novom devojkom sa kojom je 2023. dobio dete Foto: Doug Peters, PA Images / Alamy / Profimedia

- Naomine prijateljice Kejt Mos i Klaudija Šifer imaju bebe, i ona takođe želi jedno. Ponovo se sastala sa De Nirom na piću u Njujorku pre nekoliko nedelja, a zatim su se vratili kod nje. Naomi smatra da je on smirena stvar u njenom životu. On je bio taj koga bi zvala noću kad god joj je bio potreban neko sa kim će razgovarati, i ovo je prvi put posle dugo vremena da je on samac i dostupan - ispričao je tada izvor za Vogue.

De Niro sa sinom kog je dobio 2023. godine u 81. godini Foto: Printscreen/CBS

Da li su to bile samo prazne priče ili ne, sama Naomi Kembel je podelila da je videla De Nira godinama kasnije, početkom 2020. godine.

- Šta god da kažu o meni, ostala sam prijateljica sa svim svojim bivšim... osim sa poslednjim - rekla je Naomi za The Times.

- Videla sam Roberta Denira pre lokdauna.

