Kevin, dobitnik Oskara za dokumentarac "Jedan dan u septembru", poznat je i po hitovima poput "Poslednji škotski kralj" i "U igri", dok je Endru producent iza kultnih filmova kao što su "Trainspotting", "Plaža" i franšiza "28 dana kasnije".

Počeci i poziv Šonu Koneriju

Razgovor je započeo nostalgičnim prisećanjem na njihove početke, prikazivanjem kratkog filma iz 1992. u kojem su kao dvadesetogodišnjaci na istom festivalu intervjuisali filmske velikane. Tada su pokušavali da prikupe podršku za svoj film "Mala grobnica", a Kevin je čak uspeo telefonom da dobije Šona Konerija u njegovoj prikolici u Los Anđelesu tokom snimanja filma "Izlazeće sunce".

Kevin Mekdonald Foto: Mark Von Holden for / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holivudsko iskustvo i rad sa zvezdama

Kevin Mekdonald iskreno je govorio o svom prvom iskustvu sa holivudskim A-list zvezdama na političkom trileru State of Play. Nakon višemesečnog rada na scenariju, dali su ga Bredu Pitu. „A on je rekao: ‘Užasno mi je’“, ispričao je Mekdonald.

Bred Pit je rekao da je scenario užasan Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

„To je bio tek početak dugog, veoma holivudskog iskustva“, nasmejao se, opisujući ga kao „određenu vrstu rasipničkog holivudskog snimanja filmova“. Otkrio je kako je cela zvučna pozornica srušena u Los Anđelesu, umesto da se snima u Vašingtonu D.C., samo zato što je Pit želeo da bude blizu porodice. Na kraju je ulogu ipak preuzeo Rasel Krou.

Jedan od najgorih glumaca sa A - liste, Rasel Krou Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

O radu sa Raselom, Mekdonald je rekao: „Mislim da ne govorim ništa neprimereno kada kažem da je Rasel Krou prilično težak čovek i da bi zastrašivao studio do te mere da zapravo nismo želeli da dolazimo na set.“ Dodao je kako su se studiju žalili na haos zbog glumca, a oni bi im odgovarali: „Odlično vam ide.“

Borba za pravog glumca

Reditelj se prisetio i kako je morao da se bori da Forest Vitaker dobije ulogu u filmu "Poslednji škotski kralj". „Došao je pun želje... Osećao je potrebu da preuzme tu ulogu“, rekao je. „Video sam tog vrlo nežnog čoveka, ali postoji nešto mračno u njemu, i to je, mislim, ono što je želeo da izrazi.“

Filmski studio Fox Searchlight se u početku protivio. „Rekli su: ‘Forest je potpuno pogrešan. On je tako nežan i sladak. Ne može biti pravi’“, prisetio se.

Endru Mekdonald Foto: Birdie Thompson/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

„Postala je to mala bitka. Na kraju su popustili. To je jedna od onih sjajnih stvari u životu kada vaš glumac osvoji Oskara, a Searchlight mora da prizna da ste bili u pravu. To se ne dešava često.“ Braća su otkrila i zabavnu anegdotu kako se Endru te godine uvukao na Vanity Fair žurku pretvarajući se da je Kevin, pa je čak dao intervju za Sky News.

Novi projekti i budućnost franšize

Govoreći o trenutnim projektima, Endru je istakao sreću što sarađuje sa Aleksom Garlandom, za koga kaže da „može da smisli scenario, bukvalno, za 24 sata“. Osvrnuo se i na snimanje nastavaka "28 godina kasnije" i "28 godina kasnije: Hram kostiju", koji se snimaju jedan za drugim.

„Nije bilo teško, jer su neki ključni glumci bili u prvom delu“, rekao je, dodavši da je najveći izazov imala rediteljka drugog dela, Nia DaCosta, koja je morala da preuzme već uspostavljene elemente.

