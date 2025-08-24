Filmadžije otkrile detalje o jednom od omiljenih glumaca Srba: Ne preterujem kada kažem da je užasna osoba
Kevin, dobitnik Oskara za dokumentarac "Jedan dan u septembru", poznat je i po hitovima poput "Poslednji škotski kralj" i "U igri", dok je Endru producent iza kultnih filmova kao što su "Trainspotting", "Plaža" i franšiza "28 dana kasnije".
Počeci i poziv Šonu Koneriju
Razgovor je započeo nostalgičnim prisećanjem na njihove početke, prikazivanjem kratkog filma iz 1992. u kojem su kao dvadesetogodišnjaci na istom festivalu intervjuisali filmske velikane. Tada su pokušavali da prikupe podršku za svoj film "Mala grobnica", a Kevin je čak uspeo telefonom da dobije Šona Konerija u njegovoj prikolici u Los Anđelesu tokom snimanja filma "Izlazeće sunce".
Holivudsko iskustvo i rad sa zvezdama
Kevin Mekdonald iskreno je govorio o svom prvom iskustvu sa holivudskim A-list zvezdama na političkom trileru State of Play. Nakon višemesečnog rada na scenariju, dali su ga Bredu Pitu. „A on je rekao: ‘Užasno mi je’“, ispričao je Mekdonald.
„To je bio tek početak dugog, veoma holivudskog iskustva“, nasmejao se, opisujući ga kao „određenu vrstu rasipničkog holivudskog snimanja filmova“. Otkrio je kako je cela zvučna pozornica srušena u Los Anđelesu, umesto da se snima u Vašingtonu D.C., samo zato što je Pit želeo da bude blizu porodice. Na kraju je ulogu ipak preuzeo Rasel Krou.
O radu sa Raselom, Mekdonald je rekao: „Mislim da ne govorim ništa neprimereno kada kažem da je Rasel Krou prilično težak čovek i da bi zastrašivao studio do te mere da zapravo nismo želeli da dolazimo na set.“ Dodao je kako su se studiju žalili na haos zbog glumca, a oni bi im odgovarali: „Odlično vam ide.“
Borba za pravog glumca
Reditelj se prisetio i kako je morao da se bori da Forest Vitaker dobije ulogu u filmu "Poslednji škotski kralj". „Došao je pun želje... Osećao je potrebu da preuzme tu ulogu“, rekao je. „Video sam tog vrlo nežnog čoveka, ali postoji nešto mračno u njemu, i to je, mislim, ono što je želeo da izrazi.“
Filmski studio Fox Searchlight se u početku protivio. „Rekli su: ‘Forest je potpuno pogrešan. On je tako nežan i sladak. Ne može biti pravi’“, prisetio se.
„Postala je to mala bitka. Na kraju su popustili. To je jedna od onih sjajnih stvari u životu kada vaš glumac osvoji Oskara, a Searchlight mora da prizna da ste bili u pravu. To se ne dešava često.“ Braća su otkrila i zabavnu anegdotu kako se Endru te godine uvukao na Vanity Fair žurku pretvarajući se da je Kevin, pa je čak dao intervju za Sky News.
Novi projekti i budućnost franšize
Govoreći o trenutnim projektima, Endru je istakao sreću što sarađuje sa Aleksom Garlandom, za koga kaže da „može da smisli scenario, bukvalno, za 24 sata“. Osvrnuo se i na snimanje nastavaka "28 godina kasnije" i "28 godina kasnije: Hram kostiju", koji se snimaju jedan za drugim.
„Nije bilo teško, jer su neki ključni glumci bili u prvom delu“, rekao je, dodavši da je najveći izazov imala rediteljka drugog dela, Nia DaCosta, koja je morala da preuzme već uspostavljene elemente.
(Kurir.rs/Index.hr)
VIDEO: Bred Pit