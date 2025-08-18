Iako odavno ne šeta glamuroznim pistama, Stefani Sejmurizgleda kao u najboljim manekenskim godinama. Kao da nikad nije izašla iz zlatne ere supermodela.

Mnogi su krajem osamdesetih i početkom devedesetih govorili da nije bilo lepše od nje, a i danas, kada smo već pošteno načeli treći milenijum, nekadašnja manekenka bi mogla mnogim mlađim koleginicama da stane na crtu. Ili one njoj, ako smeju.

Rano je sela u životni rolekoster. Već sa 14 godina, pre nego što se uopšte našla u svetu mode, ušla je u vezu sa Džonom Kazablankaso m, skoro tri decenije starijim vlasnikom agencije "Elite", koji je tada bio oženjen. Ali, i bez njegove pomoći bi se probila do modnih zvezda. Jednostavno, bila je prelepa, harizmatična, hrabra i, od malih nogu je znala šta hoće, a posebno šta neće.

Iako možda nije bila u elitnoj petorki supermodela, uvek im je "disala za vratom". Nebrojene naslovne strane, kampanje, editorijali, izbori za najlepše i najseksepilnije žene planete u kojima bi uvek završavala na visokim pozicijama, sve to je obeležilo njenu bogatu karijeru. No, često se mnogo više pričalo o emotivnom životu punom uspona, padova i neverovatno turbulentnih obrta.

U 21. godini udala se za gitaristu Tomija Endrjusa, s kojim je dobila sina Dilana, a pominjale su se i kratke afere sa poznatim muškarcima među kojima su bili Voren Biti i Čarli Šin. Najpoznatija je, svakako, burna veza sa Akselom Rouzom, buntovnim liderom benda "Guns'n'Roses". Ljubav se rodila na snimanju čuvenog spota za pesmu "Novembar Rain".

Stefan i Aksel Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Priča je delovala idilično, sve dok scene iz njihovog divljeg života nisu počele da iskaču po naslovnim stranama tabloida, "nafilovane" drogom, alkoholom i fizičkim obračunima. Svojevrsna hevi metal drama – od strasne ljubavi do mržnje, odnosno tužbe, kada je pevač 1993. godine optužio Stefani da ga je napala i ukrala mu vredan nakit.

No, uzvratila je. Tokom turbulentne parnice ispričala je da ju je Rouz psihički zlostavljao, a zvala je i njegovu bivšu suprugu da svedoči protiv njega. Na kraju su se ipak nagodili. Međutim, lider kultne hard rok grupe upao je u depresiju i mračan period čije posledice i danas oseća.

Sklona aferama (i otimanju tuđih muževa), zaljubila se u dve decenije starijeg industrijalca Pitera Branta, koji je u to vreme, pogađate, bio oženjen i imao petoro dece. Kako odoleti čarima lepotice pred kojom je ceo svet padao na kolena? Ostavio je ženu i venčao se sa Stefani, s kojom je 1993. dobio sina Pitera, tri godine kasnije Harija, a 2004. i ćerku Lili.

Stefani sa suprugom Piterom Brantom Foto: Frank Lewis / INSTAR Images / Profimedia

Stefani je 2009. godine zatražila poništenje braka, ali su se godinu dana kasnije pomirili i još uvek su zajedno. Jedno drugom bili su najveća podrška kada ih je u januaru 2021. zadesio najbolniji udarac.

Mlađi sin Hari Brant, koji se godinama borio sa zavisnošću od narkotika, preminuo je od posledica predoziranja. Iako je bio veoma talentovan i kreativan, porok je, nažalost, bio jači od želje za životom.

Stefani sa sinovima Piterom i Harijem Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

"Zauvek ćemo biti tužni što mu je život uništila ta razorna bolest. Postigao je puno za svoje 24 godine, ali nikada nećemo imati priliku da vidimo koliko je još toga mogao da učini. Hari nije bio samo naš sin. Bio je divan brat i unuk, brižan prijatelj. Bio je kreativna, moćna duša puna ljubavi, koja je unela svetlost u srca mnogih ljudi", navela je porodica u zvaničnom saopštenju.

Tragedija je promenila sve. Do tog pretužnog trenutka, Stefani Sejmur je sa Harijem i starijim Piterom važila za pravu opsesiju. Naime, s vremena na vreme njih troje su umeli da iznenade javnost nekim čudnim, neko bi rekao i neprikladnim, zajedničkim fotografijama, ali su crtice iz njihovog glamuroznog života na visokoj nozi vrlo brzo stekle armiju poklonika.

Manekenka je pokojnom sinu ovom slikom čestitala rođendan. Foto: printscreen/Instgram/stephanieseymour

Po ugledu na mamu, i Hari je postao model. Snimao je editorijale, učestvovao na revijama, sa bratom pokrenuo uniseks liniju šminke, a kao tinejdžer pisao je za časopis "Interview", koji je u vlasništvu njegovog oca.

Hari, Piter i Stefani snimil su i editorijal za "Harper's Bazaar", koji je podigao mnogo prašine zbog provokativnih poza. Gledajući fotografije, niko ne bi rekao da je svojevremeno jedan od najtraženijih modela majka ta dva fashion gospodina, već, u najmanju ruku, njihova sestra, jer se zaista dobro drži za svoje godine.

A legendarna manekenka, koja je u julu ugasila 57 svećica na torti, aktivna je i na Instagramu, gde često evocira uspomene iz srećnih dana, kada je cela porodica bila na okupu. Nedavno je čestitala rođendan Hariju, negde gore na nebu, poručivši najmlađem sinu da joj beskrajno nedostaje.

