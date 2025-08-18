Slušaj vest

Pevačica i glumica Dav Kameron pokazala je svoju neverovatnu figuru u crvenom, tankom, pletenom bikiniju dok je zauzimala zavodljive poze.

1/5 Vidi galeriju Dav Kameron Foto: Printscreen/Instagram/Dove

Na prvoj slici u objavi, Dav je čučnula ispred belog kamenog zida. Pored vatrenog kupaćeg kostima, nosila je narandžasto-bele patike sa gumiranim đonom.

Bivša dečija zvezda nije označila lokaciju, ali se činilo da su slike nastale u Italiji, domovini njenog dečka Damijana, koji ima 26 godina, jer je Dov podelila i naslovnicu knjige o Pulji – regionu Italije.

Dav u crvenom bikiniju Foto: Printscreen/Instagram/Dove

Damijano je pevač i frontmen provokativnog benda Maneskin. Među fotografijama koje je podelila našla se i jedna na kojoj je on bez majice, pokazujući preplanulo i tetovirano telo.

Damijano, dečko Dav Kameron Foto: Printscreen/Instagram/Dove

Dav i Damijano su u vezi skoro dve godine, nakon što su se prvi put upoznali na MTV Video Music Awards 2022. Njihovu vezu su potvrdili kada su se prvi put pojavili zajedno na crvenom tepihu na dodeli Gremi nagrada 2024.

Dav je javno govorila o njihovoj romansi u intervjuu za Cosmopolitan u junu 2024. Nakon što je upoznala Damijana i njegov bend, rekla je: „Nekoliko meseci kasnije, njihov tim mi je pisao da dođem na promociju albuma, ali nisam mogla da uskladim termine, ali pomislila sam, 'Kako je slatko što su mislili na mene. Upoznali smo se samo jednom.'“

Dav i Damijano Foto: Printscreen/Instagram/Dove

Dodala je: „U jednom trenutku, bend i ja smo razmišljali o saradnji. Oni su nešto snimili, pa sam ja otišla i snimila svoj deo. Pozvali su me da im budem predgrupa na turneji, ali nisam mogla da to ostvarim.“

Bivša zvezda Diznija objasnila je: „Sve se odvijalo kao da smo prolazili jedni pored drugih u noći. Pa kad smo se ponovo sreli na VMA 2023, konačno smo imali razlog da razgovaramo.“

Bonus video: Aleksandra Prijović otkrila tajnu uvek dobre frizure