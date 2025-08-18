Slušaj vest

Jedan od najvećih holivudskih zavodnika Klint Istvud danas broji punih 95 godina i još uvek je jedan od omiljenih glumaca damama širom planete.

Tvrdnji da je oduvek bio veliki šmeker u prilog ide i činjenica da sa čak šest različitih žena deli osmoro potomaka, 6 ćerki i 2 sina. Iako su gotovo svi pokušali, gotovo nijedno od njegovih naslednika nije uspelo da se proslavi u svetu glume – osim jednog.

Ko je Skot Istvud?

Skot je peto po redu dete slavnog Klinta Istvuda, a dobio ga je u vanbračnoj vezi sa stjuardesom Džeklin Rivs 1986. godine. Iako nisu bili klasična porodica, legendarni glumac nikada nije zanemarivao svog sina, štaviše, on prema Skotovim rečima, on ga je svuda vodio sa sobom, pa čak i na posao.

Ipak, on naglašava da ga otac nije razmazio već ga je odmalena učio pravim vrednostima, te njemu ima da zahvali za to što je danas vredan i ostvaren čovek.

- Moj tata pripada staroj školi. Imam posao otkad znam za sebe i nije kao da je rekao: 'Hej, kakav auto želiš?' Moj prvi auto je bio Ford Victoria iz '91. koji je koštao 1.000 dolara. I morao sam da kupim svaki auto posle toga. Morao sam sve da uradim sam - kazao je on.

Skot Istvud naporno je radio kako bi postao glumac vredan uloge u nekom od očevih filmova. Rola u ostvarenju "Gran Torino" značajno ga je probila, a srca publike osvojio je igrajući i u hitovima kao što su "The longest ride", "The fate of the Furious" i "Suicide squad".

- Nisam najbolji glumac na svetu, ali razlog zbog kojeg nastavljam da radim je taj što naporno radim i što se pojavljujem svaki dan i sa mnom je lako sarađivati - iskreno je rekao mladi Istvud na račun svoje karijere.

Kako sam priznaje, otac je taj koji ga je podstakao i da uđe u rediteljske vode, te tako proširi svoje vidike.

- Kao što moj otac kaže, za glumca je to ili praznik ili glad. Ako ne stvarate sopstveni materijal, onda se samo borite sa svime što postoji. Definitivno imam želju da pređem na drugu stranu - rekao je on u jednom intervjuu 2016. godine, a piše Glossy.

Mladi Istvud javnosti je poznat i kao glavna zvezda muzičkog spota za pesmu "Wildest dreams" pevačice Tejlor Svift, a mnogi tvrde da glumac neodoljivo podseća na svog oca iz mlađih dana, upravo zbog crne kose i prodornih plavih očiju.

Ko su ostala deca Klinta Istvuda?

Istvudova najstarija ćerka Lori Marej rođena je 1954. godine, a za njeno postojanje nije ni znao sve do nekog poznijeg doba njenog života, kada su se upoznali i počeli da nadoknađuju propušteno. Lori je majka po rođenju dala na usvajanje i nikada nije želela da Klint sazna za to.

Druga glumčeva ćerka Kimber Lin pokušala je da se ostvari kao glumica, ali bilo je to kratkog daha. Sada radi kao šminkerka.

Sina Kajla dobio je sa svojom prvom suprugom Megi Džonson, a i on se pojavljivao u nekoliko očevih filmova, pre nego što je odlučio da se posveti svojoj muzičkoj karijeri. Nakon njega rodila se mlađa sestra Alison, koja je režiserka.

Nakon toga rodio se najpoznatiji Klintov naslednik Skot, koji ima i rođenu sestru Ketrin, koja je takođe pošla očevim stopama u svetu glume. Sa koleginicom Frensis Fišer Klint je 1993. godine dobio ćerku Frančesku, dok je sa bivšom ženom Dinom 1996. dobio najmlađu naslednicu Morgan.

