Norveški princ Marijus Borg Hoibi (28), najstariji sin princeze princeze Mete-Marit i prestolonaslednika Hakona, optužen je za četiri slučaja silovanja, kao i za niz seksualnih prestupa, saopštio je danas norveški savezni tužilac.

Naime, Marijus je optužen je za ukupno 32 prestupa, uključujući silovanja.

- Maksimalna kazna za navedene prestupe je do deset godina zatvora. To su veoma ozbiljne optužbe koje mogu da ostave trajne ožiljke i unište život - navedeno je iz tužilaštva.

Princ je pored silovanja optužen i za nasilje nad partnerkom, oduzimanje slobode, snimanje videa bez dozvole i druge prestupe, prenela je TV stanica Bfm.

Podsetimo, Marijus Borg Hoibi (28) prvi put je uhapšen 4. avgusta i od tada se suočio sa nizom optužbi, uključujući napad i dva silovanja, što on negira. Ubrzo se pojavila i još jedna osoba koja je 'umešana u slučaj' i policija ju je ispitivala 'nekoliko puta', piše lokalni medij Aftenposten.

- Mogu da potvrdim da sam imenovan za advokata za pravnu pomoć ženi od 20 godina - rekao je advokat Džon Kristijan Elden. Osim toga, nemam komentar na slučaj.

Sin princeze prestolonaslednice Mete-Marit takođe je proveo vreme u centrima za rehabilitaciju u Londonu od hapšenja.

Hoibijev branilac Elen Holager Andenes rekla je: 'Nemam saznanja o tome i stoga nemam komentara da dam.'

Izvori TV2 su takođe rekli da se navodno silovanje dogodilo decembra prošle godine u hotelu u Oslu. Žena u 20-im godinama je navodno podnela prijavu u februaru. Njegovo prvo hapšenje bilo je avgusta prošle godine, zbog napada, a zatim je ponovo uhapšen 13. septembra zbog drugog navodnog napada - i treći put u novembru zbog optužbi za silovanje.

