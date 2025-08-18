Slušaj vest

Kejt Midlton izbegava da je vide u javnosti, a za to koristi poseban trik. S obzirom na to da je jedna od najpoznatijih žena na svetu, proći neprimećeno nije joj nimalo lako.

Ipak, i ona povremeno mora da izađe u javnost, a tada se oslanja na pametan trik koji joj omogućava da ostane neprimećena.

Kejt Midlton Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Tina Braun, bivša urednica časopisa "Vanity Fair", u svojoj knjizi je otkrila tajnu princeze od Velsa koja joj omogućava da sakrije svoj identitet dok obavlja stvari koje su drugim ljudima sasvim uobičajene, a koje ona ne bi mogla da uradi ukoliko bi je prepoznali.

Kako kaže Tina, Kejt uspeva da sakrije svoj identitet tako što se probudi veoma rano i odlazi na svoja omiljena mesta pre nego što se tamo okupe drugi ljudi. U toj svojoj dozi normalnosti princeza uživa pre osam sati ujutru, a to je jedini način da pobegne objektivima kamera i radoznalim pogledima koji prate svaki njen korak.

Kejt Midlton Foto: Victoria Jones/Shutterstock / Avalon / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Aaron Chown / Avalon / Profimedia

To ukratko objašnjava i kako se proteklih godinu i po dana, otkako je otkriveno da boluje od raka, uspešno skriva od javnosti.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana

KEJT MIDLTON NA PARADI POVODOM KRALJEVOG ROĐENDANA Izvor: Instagram/katemiddleton_turkey