Kejt Midlton izbegava da je vide u javnosti, a za to koristi poseban trik. S obzirom na to da je jedna od najpoznatijih žena na svetu, proći neprimećeno nije joj nimalo lako.

Ipak, i ona povremeno mora da izađe u javnost, a tada se oslanja na pametan trik koji joj omogućava da ostane neprimećena.

Tina Braun, bivša urednica časopisa "Vanity Fair", u svojoj knjizi je otkrila tajnu princeze od Velsa koja joj omogućava da sakrije svoj identitet dok obavlja stvari koje su drugim ljudima sasvim uobičajene, a koje ona ne bi mogla da uradi ukoliko bi je prepoznali.

Kako kaže Tina, Kejt uspeva da sakrije svoj identitet tako što se probudi veoma rano i odlazi na svoja omiljena mesta pre nego što se tamo okupe drugi ljudi. U toj svojoj dozi normalnosti princeza uživa pre osam sati ujutru, a to je jedini način da pobegne objektivima kamera i radoznalim pogledima koji prate svaki njen korak.

To ukratko objašnjava i kako se proteklih godinu i po dana, otkako je otkriveno da boluje od raka, uspešno skriva od javnosti.

