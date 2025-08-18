Slušaj vest

Slavna britanska glumica Džoan Kolins (92), zvezda kultne serije "Dinastija", uživa na odmoru u Francuskoj. Na Instagramu je objavila fotografiju u belom kupaćem kostimu i s ružičastim šeširom na glavi. Autfit je upotpunila tirkiznim modnim detaljima.

Kolins je najavila da je spremna da se vrati na set i snimi nastavak "Murder Between Friends".

- Producent razmišlja o snimanju nastavka filma "Murder Between Friends". Glumila sam Frensisku Karlajl, koja je TV zvezda i ujedno privatna detektivka (pomalo u stilu Agate Kristi ili Ubistvo, napisala je). U međuvremenu, opuštam se na jugu Francuske na 32°C. Razmišljam o svom sledećem potezu ili sledećem filmu - napisala je u opisu fotografije.

Pratioci su joj hvalili izgled: „Predivna“, „Izgledaš sjajno, sviđaju mi se boje koje nosiš“, „Legenda“, „Ti si prava inspiracija“, pisali su joj fanovi.

Otkrila tajnu dobrog izgleda

Mnogi često ističu da Kolins u devedesetim godinama izgleda fenomenalno. Jednom prilikom, u razgovoru za strane medije, otkrila je tajnu svog dobrog izgleda.

- Ne idite na dijetu, samo jedite manje. Ako treba da smršate nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuvana jaja i brokoli tri dana. Ako morate da grickate, jedite još brokolija. Vežbajte, morate, koliko god to mrzeli - rekla je.

Razlika u godinama im ne smeta

Inače, Džoan je sa Persijem Gibsonom (60) u braku od 2002. godine. Glumica je ranije u razgovoru za Fox News govorila o razlici u njihovim godinama.

- Bili smo sjajni prijatelji pre nego što smo se venčali. Radili smo zajedno na predstavi. Uživali smo jedno u drugome. Družili smo se. I nastavili smo da se družimo narednih godina. Pisali smo ljubavna pisma, to je bilo postepeno. I shvatili smo da smo na istoj talasnoj dužini - kazala je Kolins.

- On je zaista draga, ljubazna, prizemna osoba. Mnogi muškarci s kojima sam bila, a neću da preciziram koji, bili su ili neurotični, pomalo neuravnoteženi, ili su upadali u različite probleme - dodala je.

Mnogi su ranije isticali njihovu razliku u godinama, no za nju je to „samo broj“ te je napomenula da „nikad nije prekasno“ za pronalaženje ljubavi u životu.

- Tako se oboje osećamo - rekla je.

