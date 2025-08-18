Slušaj vest

Glumac Ljubomir Ristić dobio je ćerkicu sa suprugom Alinom, prelepom doktorkom iz Rusije, a srećne vesti par je objavio na Instagramu.

- Postali smo roditelji još jedne devojčice. Ona sada spava na mom ramenu. Porođaj je bio brz i bez ikakvih bolova. Samo Bog zna zašto i kako se sve dešava - napisano je kraj objave.

Glumac Ljubomir Ristić dobio ćerku Foto: Printscreen/Instagram/lubomirristic

Venčanje iz snova

Ristić je oženio Alinu u septembru prošle godine, a venčanje iz snova imali su kraj jezera. Dekoracija u prirodi bila je ona za pamćenje, a srećni mladenci tog dana blistali su kao nikada.

Venčanje Ljubomira Ristića Foto: Printscreen Instagram

Zvezda serija "Istine i laži" i "Državni službenik"

Glumac Ljubomir Ristić simpatije publike pokupio je ulogama u serijama "Istine i laži" i "Državni službenik". Nakon godina života u Rusiji, Ljubomir upoznaje Alinu, a u istoj državi ostvario je nekoliko zapaženih uloga. Koliko je talentovan potvrdilo je i saopštenje Akademija umetnosti, koja se prošle godine se pohvalila svojim uspešnim bivšim đakom.

- Naš diplomirani glumac Ljubomir Ristić je već šest meseci u Rusiji i zaposlen je u Sankt-Peterzbuškom državnom muzičko-dramskom pozorištu - napisali su uz članak na ruskom.

