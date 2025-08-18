Naš poznati glumac postao otac: Oženio prelepu doktorku iz Rusije, sad slave rođenje ćerke
Glumac Ljubomir Ristić dobio je ćerkicu sa suprugom Alinom, prelepom doktorkom iz Rusije, a srećne vesti par je objavio na Instagramu.
- Postali smo roditelji još jedne devojčice. Ona sada spava na mom ramenu. Porođaj je bio brz i bez ikakvih bolova. Samo Bog zna zašto i kako se sve dešava - napisano je kraj objave.
Venčanje iz snova
Ristić je oženio Alinu u septembru prošle godine, a venčanje iz snova imali su kraj jezera. Dekoracija u prirodi bila je ona za pamćenje, a srećni mladenci tog dana blistali su kao nikada.
Zvezda serija "Istine i laži" i "Državni službenik"
Glumac Ljubomir Ristić simpatije publike pokupio je ulogama u serijama "Istine i laži" i "Državni službenik". Nakon godina života u Rusiji, Ljubomir upoznaje Alinu, a u istoj državi ostvario je nekoliko zapaženih uloga. Koliko je talentovan potvrdilo je i saopštenje Akademija umetnosti, koja se prošle godine se pohvalila svojim uspešnim bivšim đakom.
- Naš diplomirani glumac Ljubomir Ristić je već šest meseci u Rusiji i zaposlen je u Sankt-Peterzbuškom državnom muzičko-dramskom pozorištu - napisali su uz članak na ruskom.
Bonus video: Mjuzikl Lu poklon glumaca