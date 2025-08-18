Slušaj vest

Glumac Nebojša Kundačina (63) u braku je već 6 godina sa 32 godine mlađom koleginicom Marijom. Na ludi kamen Nebojša Kundačina i njegova 32 godine mlađa izabranica stali su 24. januara 2019. godine i par ponosno kaže da "ljubav ne broji godine".

Lepu Mariju svi pamte po dugoj smeđoj kosi, a sudeći po njenim objavama na Instagramu, glumica se odlučila za drastičnu promenu. Svoju dugu kosu skratila je na paž, a sem nove frizure pokazala je i svoje zmijsko telo u bikiniju dok se sunčala na terasi.

Za sve je kriv seminarski

Marija je tokom studija dobila zadatak da napiše seminarski rad. Bila je na prvoj godini studija i opčinjena stvaralaštvom Nebojše Kundačine. Odlučila je da mu se obrati za pomoć, a onda se mic po mic rodila ljubav.

- Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama - rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju".

Nebojša je istakao da je bio zatečen time da neko toliko studiozno gleda dramske komade i piše seminarski rad o tome, ali je odlučio da joj pomogne.

- Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se - istakao je Kundačina.

Ljubav ne broji godine

Ubrzo pošto su se upoznali u Narodnom pozorištu, dramski umetnik Nebojša Kundačina i tada studentkinja glume Marija otpočeli su nežnu romansu koju su krunisali brakom.

- Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, delimo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje - rekao je glumac o odnosu sa Marijom.

