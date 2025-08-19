Slušaj vest

Nakon tri sezone, HBO-ova serija "I tek tako" (And Just Like That), nastavak kultnog serijala "Seks i grad", zvanično je otkazana. Serija nije naišla na pozitivne reakcije kao što ih je dobijao "Seks i grad". I tek tako izazivala je podele od samog početka emitovanja, ali je ipak imala solidnu gledanost.

Sara Džesika Parker, koja je bila glavna glumica i izvršna producentkinja serije, odgovorila je na pitanje šta misli o onima koji tu seriju gledaju, a mrze je.

- Pretpostavljam da me zapravo nije briga. A razlog zašto me nije briga jeste taj što je serija bila izuzetno uspešna, a veze koje je uspostavila s publikom bile su vrlo značajne - rekla je Sara za New York Times.

Napomenula je kako su ona i njene kolege uvek neverovatno naporno radili kako bi ispričali priče koje su bile zanimljive ili stvarne.

Parker se oprostila od Keri Bredšo

Nedavno je Parker na Instagramu objavila emotivno pismo u kojem zahvaljuje svima koji su s njom stvarali seriju, ali i gledaocima koji su tokom decenija voleli i navijali za Keri, iako su je ponekad i osuđivali.

- Keri Bredšo je dominirala mojim profesionalnim životom 27 godina. Mislim da sam je najviše od svih volela. Znam da su je i drugi voleli. Bili frustrirani njome, navijali za nju. Ta simfonija emocija bila je najvažniji saputnik. Zauvek sam zahvalna - napisala je Parker, potvrdivši da je „ovo poglavlje završeno“.

Dodala je kako su ona i kreator serije Majkl Patrik King zajednički odlučili da "And Just Like That" neće imati novu sezonu. Serija je, istakla je, bila „radost, avantura i najlepša vrsta teškog rada“ u saradnji s neverovatnom ekipom i više od 380 članova produkcije.

Serija koja je oblikovala generacije

Originalna serija "Seks i grad" emitovala se na HBO-u od 1998. do 2004. godine, kroz šest sezona i 94 epizode. Osvojila je sedam Emi nagrada, osam Zlatnih globusa i milione obožavalaca širom sveta. Usledila su i dva filma (2008. i 2010.), a zatim i nastavak u obliku "And Just Like That", koji je počeo 2021. godine.

Serija je bila revolucionarna za svoje vreme—otvoreno je govorila o ženskoj seksualnosti, prijateljstvu, modi i modernim izazovima života u velikom gradu. Keri, Miranda, Šarlot i Samanta postale su ikone pop kulture, dok je Njujork bio peti glavni lik.

