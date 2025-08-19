Slušaj vest

Sloboda Mićalović već godinama važi za jednu od najlepših glumica sa naših prostora, a njena lepota neretko se upoređuje s onom svetske dive Monike Beluči.

Pre nekoliko godina, dve glumice su se upoznale i od tada ostale u kontaktu. Njihovo poznanstvo i dalje traje, a potvrda toga stigla je i nedavno kroz jedan gest italijanske glumice.

Sloboda Mićalović Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Naime, Sloboda je na svom profilu podelila fotografiju na kojoj, odevena u belu haljinu i bosa, leži na stepenicama — s naglaskom na njenim nogama u prvom planu. Među prvima koji su reagovali na ovu objavu bila je upravo Monika Beluči, ostavivši emotikone u obliku srca u komentaru.

Monika Beluči komentarisala sliku Slobode Mićalović Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

Sloboda Mićalović i Monika Beluči upoznale su se 2013. godine na snimanju filma "Na mlečnom putu" srpskog reditelja Emira Kusturice.Glumice su se od tada sprijateljile, zapratile na društvenim mrežama i stalno jedna drugoj lajkuju i komentarišu objave na Instagramu.

Naša glumica kaže da je na snimanju ove drame imala isti tretman kao i slavna Italijanka.

- Tokom snimanja filma "Na mlečnom putu" imala sam isti tretman kao i Monika. Nisu dozvolili da se osetim manje vrednom što nemam svetsku slavu kakva je njena - kaže Sloboda.

Glumica tvrdi da su se njih dve fantastično slagale na setu.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Slobode Mićalović i Monike Beluči:

1/6 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Monika Beluči Foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

- Nas dve smo se fantastično složile, ponašale smo se kao da se znamo oduvek, kao da smo koleginice sa klase. Imam samo reči hvale za nju, bila je uvek tu za mene kao velika podrška. Volim povišeni adrenalin na setu, sve scene sam uradila sama, bez kaskadera. Monika se čudila i govorila mi da nisam cirkuzant, već glumica, i da ću se povrediti. Bila je brižna poput majke - otkrila je Sloboda jednom prilikom.

Sloboda kaže da je od slavne glumice tražila da otvori svoj kofer i otkrije joj tajnu svoje lepote.

- Kada smo se našle na snimanju, zamolila sam je da otvori njen veliki kofer, da vidim šta ima sve od šminke i preparata. Objasnila mi je da nekoliko puta dnevno skine šminku, stavi masku, uradi blagu masažu, pa onda sledi novo šminkanje. Bez obzira na to kakvu genetiku imate, bez nege je nerealno očekivati dobar izgled. Nikada, nisam zaspala sa šminkom i nikada me nije mrzelo da uradim svaki korak čišćenja lica - rekla je Sloboda za domaće medije.

Bonus video: Sloboda Mićalović o Moniki Beluči