Advokat koji vodi istragu o smrti glumca Metjua Perija govorio je o sadržaju "uznemirujućih" poruka koje su razmenjivala dvojica lekara optuženih u vezi s njegovom smrću, piše LADbible.

Peri, zvezda kultne serije Prijatelji, pronađen je mrtav u hidromasažnoj kadi u svom domu u Los Anđelesu u oktobru 2023. godine. Kao uzrok smrti 54-godišnjaka kasnije su navedeni "akutni efekti ketamina" i utapanje. Iako je glumac bio podvrgnut terapiji infuzijama ketamina radi lečenja depresije i anksioznosti, utvrđeno je da lek koji je konzumirao pre smrti nije bio povezan s tom terapijom.

Nakon tragičnog događaja pokrenuta je istraga koja je dovela do hapšenja i optužnica protiv pet osoba. Među njima su i lekari Salvador Plasensija i Mark Čaves, koji su u međuvremenu priznali krivicu za snabdevanje glumca ketaminom.

"Koliko će ovaj moron da plati?"

Nakon njihovih priznanja, u javnost su ponovo isplivale poruke koje su razmenjivali, a u kojima su dogovarali prodaju droge Periju. U porukama, koje je prvi put na konferenciji za štampu otkrio advokat Martin Estrada, Plasensija i Čaves su raspravljali o tome koliko bi trebalo da naplate glumcu.

„Pitam se koliko će ovaj moron da plati“, navodno je Plasensija napisao Čavesu, dodavši: „Hajde da saznamo.“

Estrada je sada o tim porukama govorio u ITV-jevom dokumentarcu "Metju Peri: Holivudska tragedija" (Matthew Perry: The Hollywood Tragedy), istakavši kako je bilo „vrlo jasno“ da su lekari u svemu videli isključivo priliku za zaradu.

„Doktor Plasensija je bio vrlo jasan u tekstualnim i drugim porukama, navodeći da je ovo video kao priliku da zaradi mnogo novca za kratko vreme“, rekao je Estrada. „Optužnica sadrži dokaze da je u roku od mesec dana prodao 20 bočica ketamina gospodinu Periju u zamenu za 55.000 dolara.“

Priznanja i moguće kazne

Advokat je dodao: „Čak su razgovarali o činjenici da to nije bio pravi način primene ketamina, ali da je to bila zlatna prilika za zaradu. U jednom trenutku, dr Plasensija piše dr Čavesu: 'Pitam se koliko će ovaj moron da plati.'“

Čaves je priznao krivicu po jednoj tački optužnice za zaveru radi distribucije ketamina i preti mu kazna do 10 godina zatvora. S druge strane, Plasensija je priznao krivicu po četiri tačke za distribuciju ketamina i mogao bi dobiti maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

Osim njih, Perijev lični asistent Kenet Ivamasa takođe je priznao krivicu za nabavljanje ketamina za glumca, dok je Erik Fleming priznao krivicu za zaveru i distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću. Peta optužena osoba, Džasvin Sanga, poznata kao Kraljica ketamina, suočiće se sa suđenjem u septembru po pet tačaka optužnice.

