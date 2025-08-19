Slušaj vest

Džek Kej, poznat pod nadimkom „Ibiza Final Boss“, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na društvenim mrežama. Njegovi snimci sa Ibice i osebujni stil lansirali su ga među globalne internet zvezde – a sada pokreće i muzičku karijeru.

Ko je zapravo „Ibiza Final Boss“?

Džek Kej ima 26 godina i dolazi iz Njukasla u Velikoj Britaniji. U javnosti se prvi put pojavio zahvaljujući kratkim snimcima sa žurki na španskom ostrvu Ibici, gde ga je publika zapamtila po upečatljivom stajlingu: neobičnoj „šerpa“ frizuri, masivnom zlatnom lancu i rejv naočarima.

Džek Kej Foto: Printscreen/Tiktok/zerosixwestibiza

Njegov izgled i ponašanje ubrzo su ga pretvorili u pravu personifikaciju onoga što ljudi zamišljaju kada pomisle na „klupskog junaka Ibice“. Upravo zato, publika ga je krstila nadimkom Ibiza Final Boss – i od tada njegova popularnost ne prestaje da raste.

Od običnog momka do internet fenomena

Kej je postao simbol party kulture ostrva. Iako je reč o običnom momku iz Njukasla, autentičnost ga je izdvojila – redovno putuje kući samo da bi ga ošišao njegov omiljeni frizer, a na Ibici se pojavljuje na žurkama kao da je deo lokalne legende.

Njegovi snimci postali su viralni na TikToku i Instagramu, a broj fanova raste iz dana u dan. Njegov agent Dejv Rid iz agencije Neon Management već je poznat po tome što je od rijaliti zvezde Džouija Esksa napravio milionera – a sada isto planira i sa Kejom.

Sledeći korak – muzika

Iskoristivši trenutak popularnosti, Kej je nedavno zakoračio i u muzičke vode. Objavio je svoju prvu numeru pod nazivom „Ibiza Final Boss“ u saradnji sa londonskim producentom Carnao Beats. Pesma je već dostupna na Spotifaju, a fanovi su oduševljeni zvukom i njegovim novim pravcem.

Prema procenama stručnjaka, njegov lik i popularnost mogli bi mu doneti ozbiljnu zaradu – i do 10.000 funti po pojavljivanju u klubovima, uz potencijalno unosne sponzorske ugovore.

Čini se da „Ibiza Final Boss“ svoj trenutak slave tek počinje da pretvara u dugoročnu karijeru.

(Kurir.rs/ IDJTV)

