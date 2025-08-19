Slušaj vest

Nekada uspešna manekenka i bivša supruga holivudskog glumca Džeremija Džeksona, Loni Vilison (41), danas živi na ulicama Los Anđelesa, boreći se sa zavisnošću, psihičkim problemima i beskućništvom.

Šokantni prizori iz Los Anđelesa

Fotografi su pre nekoliko dana snimili Loni u veoma lošem stanju – vidno mršava, bez boje u licu, jedva se drži na nogama dok gura kolica i kopa po kontejnerima tražeći hranu. Prethodne godine zabeleženi su prizori kako usred dana spava na ulici, pokrivena samo starim krpama.

Nekada poznato lice sa naslovnica modnih magazina, danas je lice jedne od najtužnijih životnih priča Holivuda.

Brak sa glumcem iz „Spasilačke službe“

Loni je 2012. godine uplovila u brak sa glumcem Džeremijem Džeksonom, poznatim po ulozi u seriji „Spasilačka služba“. U početku je delovalo da su idealan par, ali već nakon dve godine problemi su postali vidljivi. Česte svađe, alkohol i nasilje obeležili su njihovu zajednicu.

Loni Vilson pre razvoda braka Foto: Profimedia

Godine 2014. policija je morala da reaguje nakon incidenta u kom je, prema Loninim rečima, suprug nasrnuo na nju – davio je, slomio joj dva rebra i ostavio masnice po telu. Ipak, nije želela da ga prijavi. Ubrzo je usledio razvod, dok je Džeremi karijeru nastavio u rijalitiju Veliki Brat.

Za Loni je razvod bio koban – povukla se iz sveta mode, doživela psihički slom i počela da tone.

Težak pad i život na ulici

U intervjuima je kasnije priznala da je razvod ostavio dubok trag na njoj, a da je dodatni pritisak izazvala i loša finansijska situacija. Od 2016. godine upala je u dugove, izgubila stan i automobil i završila na ulici.

Loni tvrdi i da je bila izložena strujnom udaru, što je, kako veruje, izazvalo hronične bolove u stomaku i psihičke probleme.

„Ne mogu da živim unutra, samo napolju. Mislim da primam elektricitet i hemikalije u sebe. Ljudi su mi nudili pomoć, ali niko ne može da mi pomogne“, izjavila je svojevremeno.

Loni Vilson danas kopa po smeću Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dodala je i da nije bila u stanju da radi, niti da održava društvene kontakte: „Nisam izlazila, nisam radila kao model, bila sam jako loše.“

Danas, umesto na naslovnicama, Loni Vilison viđena je na ulicama Los Anđelesa kao beskućnica. Njena priča podseća koliko su svet glamura i slava nestabilni, a životne tragedije nemilosrdne.

