Ketrin Zita-Džouns šokirala ispovešću o braku sa Majklom Daglasom: Svi su mislili da žive bajku, a onda je palo priznanje
Iako se godinama šuškalo da je ljubav između Ketrin Zite-Džouns i Majkla Daglasa jedna od najjačih i najlepših u Holivudu izgleda da smo bili u zabludi.
Kao i svaka druga ljubav i njihova prolazi kroz krize, glumica tvrdi da je njihov odnos danas snažniji nego ikad, ali i priznaje da put do ovakve stabilnosti nije bio jednostavan.
– Znam da deluje kao da vodimo luksuzan, džet set život, ali istina je da naš dom pre svega mora da bude udoban. Volim lepotu oko sebe, ali ništa prenaglašen – ispričala je Ketrin.
Par poseduje četiri nekretnine – dva doma u Njujorku, kuću u Kanadi i imanje u Španiji, gde provode najveći deo vremena.
Iz braka imaju dvoje dece – Dilana (25) i Keris (22), dok Majkl iz prve veze ima sina Kamerona (46). Njihova deca odrasla su na Bermudama, pre nego što se porodica 2009. preselila u Njujork.
Period razdvojenosti
Njihov brak nije bio bez turbulencija. Godine 2013. par je odlučio da se privremeno razdvoji – Majkl se tada borio sa karcinomom jezika, dok se Ketrin suočila sa bipolarnim poremećajem. Godinu dana kasnije su se pomirili i od tada često govore o važnosti rada na odnosu.
– Kad su dvoje slavnih zajedno, to izgleda kao da ih je deset. Postoje razne verzije istine i more izmišljotina. Najvažnije je da ne slušamo gluposti. Poštujemo jedno drugo, čuvamo lični prostor i ostajemo nezavisni – to je tajna našeg braka – naglasila je glumica.
Ljubav uprkos godinama
Iako ih deli 25 godina razlike, Ketrin tvrdi da su ona i Majkl izuzetno slični:
– Rođeni smo istog dana, samo u razmaku od četvrt veka. Oboje smo emotivni i otvoreni, nikad ne krijemo osećanja. To je ono što nas spaja.
Majkl se poslednjih godina povukao iz intenzivnog filmskog ritma, ali Ketrin veruje da to nije kraj:
– Zaslužio je da uspori, ali nikad ne kažem nikad. On obožava da radi, a u šali kažemo da je ‘penzija’ za njega relativan pojam.
Posebna veza sa Kirkom Daglasom
Ketrin se prisetila i odnosa sa Majklovim ocem, legendarnimKirkom Daglasom, koji je preminuo 2020. godine u 103. godini života:
– Bio je pravi šarmer i divan čovek. Mnogo me voleo, a i ja njega. Nedostaje mi. On i En ostavili su nasleđe koje nadilazi filmove – njihova filantropija bila je jednako velika kao i umetnost koju su stvarali.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda