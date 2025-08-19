Slušaj vest

Iako se godinama šuškalo da je ljubav između Ketrin Zite-Džouns i Majkla Daglasa jedna od najjačih i najlepših u Holivudu izgleda da smo bili u zabludi.

Kao i svaka druga ljubav i njihova prolazi kroz krize, glumica tvrdi da je njihov odnos danas snažniji nego ikad, ali i priznaje da put do ovakve stabilnosti nije bio jednostavan.

– Znam da deluje kao da vodimo luksuzan, džet set život, ali istina je da naš dom pre svega mora da bude udoban. Volim lepotu oko sebe, ali ništa prenaglašen – ispričala je Ketrin.

1/6 Vidi galeriju Ketrin Zita Džons i Majkl Daglas Foto: Justin Ng /Landmark Media / Newscom / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Urman Lionel/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Par poseduje četiri nekretnine – dva doma u Njujorku, kuću u Kanadi i imanje u Španiji, gde provode najveći deo vremena.

Iz braka imaju dvoje dece – Dilana (25) i Keris (22), dok Majkl iz prve veze ima sina Kamerona (46). Njihova deca odrasla su na Bermudama, pre nego što se porodica 2009. preselila u Njujork.

Period razdvojenosti

Njihov brak nije bio bez turbulencija. Godine 2013. par je odlučio da se privremeno razdvoji – Majkl se tada borio sa karcinomom jezika, dok se Ketrin suočila sa bipolarnim poremećajem. Godinu dana kasnije su se pomirili i od tada često govore o važnosti rada na odnosu.

– Kad su dvoje slavnih zajedno, to izgleda kao da ih je deset. Postoje razne verzije istine i more izmišljotina. Najvažnije je da ne slušamo gluposti. Poštujemo jedno drugo, čuvamo lični prostor i ostajemo nezavisni – to je tajna našeg braka – naglasila je glumica.

Ketrin i Majkl Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Ljubav uprkos godinama

Iako ih deli 25 godina razlike, Ketrin tvrdi da su ona i Majkl izuzetno slični:

– Rođeni smo istog dana, samo u razmaku od četvrt veka. Oboje smo emotivni i otvoreni, nikad ne krijemo osećanja. To je ono što nas spaja.

Majkl se poslednjih godina povukao iz intenzivnog filmskog ritma, ali Ketrin veruje da to nije kraj:

– Zaslužio je da uspori, ali nikad ne kažem nikad. On obožava da radi, a u šali kažemo da je ‘penzija’ za njega relativan pojam.

Posebna veza sa Kirkom Daglasom

Kirk Daglas Foto: Fototeca Gilardi Fototeca Gilardi / akg-images / Profimedia

Ketrin se prisetila i odnosa sa Majklovim ocem, legendarnimKirkom Daglasom, koji je preminuo 2020. godine u 103. godini života:

– Bio je pravi šarmer i divan čovek. Mnogo me voleo, a i ja njega. Nedostaje mi. On i En ostavili su nasleđe koje nadilazi filmove – njihova filantropija bila je jednako velika kao i umetnost koju su stvarali.

VIDEO: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda