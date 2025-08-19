Slušaj vest

Jasvin Sanga (42), u medijima poznata kao „kraljica ketamina“, priznala je krivicu za distribuciju droge koja je dovela do smrti glumca Metjua Perija, neprežaljene zvezde serije „Prijatelji“.

Prodala mu je ketamin

Sanga se na saveznom sudu u Los Anđelesu izjasnila krivom po pet tačaka optužnice, među kojima je i distribucija ketamina sa smrtnim posledicama. Američko Ministarstvo pravde navodi da joj preti maksimalna kazna od 65 godina zatvora. Peri je pronađen mrtav u oktobru 2023. u džakuziju svog doma u Los Anđelesu. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bila akutna intoksikacija ketaminom.

Screenshot 2025-08-19 135719.jpg
Kraljica ketamina koja je optužena za smrt poznatog glumca Foto: Printscreen/Instagram/jasveen_s

Sanga je jedna od pet osoba optuženih u ovom slučaju, uključujući dvojicu lekara i glumčevog asistenta. Svi su pristali na nagodbu i priznanje krivice.

Deo holivudskog jet-seta?

Istraga je pokazala da je od 2019. iz svoje kuće u North Hollywoodu snabdevala klijente, uključujući slavne ličnosti. U tzv. „Sanga Stash Houseu“ pronađeno je više od 80 bočica ketamina kao i hiljade tableta metamfetamina, kokaina i Xanaxa.

Na društvenim mrežama Sanga se predstavljala kao deo holivudskog jet-seta, objavljujući fotografije sa glamuroznih zabava, putovanja u Japan i Meksiko, kao i pojavljivanja na događajima poput dodele Zlatnih globusa i Oskara.

(Kurir.rs/tportal.hr)

