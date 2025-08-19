Slušaj vest

Glumac Lazar Ristovski trenutno provodi letnje dane u Grčkoj, a društvo mu pravi njegova 39 godina mlađa izabranica Anica Lazić. Njih dvoje uživaju u čarima mora, a Anica je na Instagramu podelila fotografiju u kupaćem kostimu koja je izazvala lavinu komentara.

Glumica je pozirala u moru,zabacila kosu i pokazala zategnuto telo bez trunke celulita, a komplimenti pratilaca ne prestaju da stižu. „Prelepa si“, „Boginja“, „Jedva čekamo nove fotografije“ – samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Foto: Printscreen/ Instagram/ anicalazicofficial

„Lazar je džentlmen u svakom smislu“

U ranijem razgovoru za „Blic“, Anica je otkrila da je Lazar uvek pažljiv i galantan:

– Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali on je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi – rekla je Anica kroz osmeh.

Glumica je dodala da od kada živi sa Lazarom, njihova svakodnevica ima toplinu i jednostavnost, ali i da njihov odnos počiva na međusobnom razumevanju i poštovanju.

„On bolje kuva od mene“

Na pitanje da li se snalazi u kuhinji, Anica je iskreno priznala:

– Ako me pitate da li kuvam i mesim, odgovor je ne.Lazar se sigurno nije zaljubio u mene zbog mojih kulinarskih sposobnosti, čak on bolje kuva od mene. S vremena na vreme mi nešto kuvamo, ali uglavnom sam ja zadužena za nabavku i vučem kese, a on kuva i jako je dobar u tome. Kod mene nikako ljubav ne dolazi preko stomaka i ne mogu time da se pohvalim, ali imam neke druge kvalitete – rekla je glumica kroz osmeh.

Dodala je da nikada nije osećala pritisak da mora da bude domaćica:

– Ne pravi mi pritisak oko toga i nikad mi nije rekao: „Moraš da naučiš da kuvaš“. I baš zbog toga sam neke stvari vremenom i naučila.

„Moja najveća vrlina je odanost“

Kada se povela priča o tome šta je to što je Lazar posebno zavoleo kod nje, Anica je istakla svoju životnu filozofiju:

– Najviše moju odanost, to je moja karakteristika inače. Odana sam ne zbog drugih, nego zbog sebe, jer mislim da ako prevarim drugog, štetu nanosim sebi, a ne tom nekom.

