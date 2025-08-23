Slušaj vest

Legendarna francuska modna dizajnerka Koko Šanel, pravim imenom Gabrijela Boner Šanel, rođena je pre 142 godine.

Žena koja je zauvek promenila svet mode uvela je udobnost i jednostavnu eleganciju u žensku odeću, oslobodivši žene strogih modnih pravila svog vremena. Njene ikonične kreacije, poput male crne haljine, Chanel kostima i bezvremenog parfema Chanel No. 5, i dalje su simbol stila i profinjenosti.

Imala je teško detinjstvo. Nakon smrti majke i napuštanja od strane oca, odvedena je u sirotište pod upravom časnih sestara, gde je naučila da šije.

Nadimak „Koko“ stekla je tokom pevačke karijere u kabareu, zbog popularnih pesama poput “Ko Ko Ri Ko”.

Godine 1910. otvorila je prvu radnju šešira u Parizu, u ulici Rue Cambon, i tako pokrenula svoj modni brend. Smatra se revolucionarkom ženske mode — popularizovala je udobnu, ležernu odeću i oslobodila žene od modnih komada poput korseta.

Među njenim najpoznatijim inovacijama su mala crna haljina, Chanel kostim i parfem Chanel No. 5.

Kreacije Koko Šanel Foto: Profimedia

Šanel je dizajnirala prepoznatljivi CC monogram koji simbolizuje njene inicijale i postao je zaštitni znak brenda.

Njena modna kuća bila je zatvorena tokom Drugog svetskog rata. Nakon rata, preselila se u Švajcarsku, a u Pariz se vratila 1954. godine kako bi obnovila svoju modnu kuću.

Preminula je 10. januara 1971. u pariškom hotelu Ritz, u kojem je živela dugi niz godina.

(Kurir.rs/net.hr)

