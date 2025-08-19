Slušaj vest

Dajana Vikers (34) otkrila je „čudnu“ stvar koju je videla da Leonardo Dikaprio radi nakon što je bila pozvana na žurku u domu holivudske zvezde.

Pevačica je podelila priču o svom neobičnom susretu s glumcem dok je davala savet slušaocu o velikim razlikama u godinama u vezama, u svom novom podkastu "Just Between Us" (Samo između nas) koji vodi zajedno sa kolumnistkinjom za seksualne odnose Alis Gidings.

Dajana je opisala Oskarom nagrađenog glumca kao klasičan primer „muškarca u Holivudu sa tolikom slavom i moći, koji ne želi da odraste.“

„Jednom sam upoznala Lea“, poverila se Dajana Alis.

„On se toga uopšte neće sećati. Jedan njegov drug me je pozvao kod njega kući. Mislila sam da će to biti žurka. A onda sam završila tako što sam samo sedela s njim i gledala televiziju. Bilo je to zaista, zaista bizarno iskustvo.“

Dajana sumnja da je bila samo jedna od mnogih mladih žena koje su Leovi prijatelji dovodili u njegovu kuću.

„Mislim da on ima neki sistem“, objasnila je Dajana.

„Leo je očigledno u centru svega toga – i okružuje se zgodnim momcima, koji su svi u potrazi za dobrom zabavom. Ti zgodni momci idu i pronalaze atraktivne žene za njega. Takve stvari se često dešavaju u Holivudu. Ti muškarci imaju toliku slavu i moć, i ne žele da odrastu. Samo žele da su stalno okruženi mladim, lepim ženama. Ne generalizujem Lea, mislim da je to jednostavno ono što se tamo dešava. Zapravo je prilično čudno.“

Dajana je ispričala svoju priču o Dikapriju dok je savetovala slušaoca po imenu Hana o izazovima u vezi sa starijim muškarcem.

Pevačica je otkrila da je bila u romantičnim vezama s mnogo starijim i mlađim muškarcima. Priznala je da joj je teže bilo s mlađima, rekavši da njihova „nezrela energija“ otežava komunikaciju.

„Mnogo više žena danas izlazi s mlađim muškarcima“, rekla je Dajana.

„Jedan od poslednjih momaka s kojima sam izlazila bio je pet godina mlađi od mene – i zaista sam to osetila. Zbog toga i nismo uspeli. Kada si stariji, želiš da se potrudiš – želiš da stvari dovedeš do kraja. Ne zadržavaš se toliko na sitnicama.

Taj tip je jednostavno imao nezrelu energiju – stalno se držao za neke stvari. Mislim da sam se možda i ja ponašala nezrelije jer je on bio manje zreo.

Zbog toga sam se osećala manje u dodiru sa svojom zrelom, ženstvenom energijom. Kao da sam se vratila unazad. Ipak, bilo je baš zabavno.“

