Slušaj vest

Hajdi Klum (52) ponovo je privukla pažnju javnosti pozirajući potpuno naga i bez šminke za magazin Paris Match.

Nemačko-američka manekenka na fotografijama se pojavila potpuno prirodna, a u razgovoru za francuski medij otkrila je i kako provodi leto sa suprugom, muzičarem Tomom Kauliom.

Hajdi Klum Foto: Heidi Klum/Instagram, Simone Comi / IPA / Sipa Press / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Klum je istakla da je ovog jula odlučila da napravi pauzu od užurbanog rasporeda, putovanja i stalnog rada, pa je sa suprugom vreme provela na omiljenom mestu – ostrvu Sveti Bartolomej. Još pre više od tri decenije zaljubila se u to karipsko ostrvo, a s Kaulicom je tamo izgradila kuću u brdima Saint-Jeana. Kako kaže, to je dodatno učvrstilo njihov brak.

Poznato je da Klum otvoreno govori o privatnom životu – ranije je isticala kako je strastveni odnos sa 16 godina mlađim suprugom razlog zbog kojeg se oseća mladom i vitalnom.

Sa osmehom je rekla da nema bolove u leđima ni kolenima, a uz to ima muža koji joj savršeno odgovara. Iako mnogi Kaulica nazivaju "boy toyem" zbog razlike u godinama, Klum poručuje da to za njih dvoje nema nikakav značaj – smatra da ljubav i energija koju dele daleko nadilaze brojke.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kulturaPotpuno gola Hajdi Klum zbog ove fotografije zabranila komentare na Instagramu (FOTO)
Hajdi Klum
Pop kulturaIma 19 godina i već osvaja svet: Sin Hajdi Klum pokazao izvajana telo, žene širom sveta potpuno "odlepile" za njim!
profimedia0821497407.jpg
Pop kulturaHajdi Klum je napunila 52 godina i pokazala izvajano telo u bikiniju: Obožava da se sunča u toplesu, te niko nije imun na njena slobodnija izdanja
Hajdi Klum trambolina foto Instagram (1).jpg
Pop kultura16 godina mlađi joj bez pardona masira zadnjicu, a ona se baškari za sve pare: Manekenka napravila pometnju novim vrelim videom
profimedia-0789503263.jpg

 VIDEO: Hajdi Klum:

Hajdi Klum Izvor: Instagram/heidiklum