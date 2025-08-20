Slušaj vest

Hajdi Klum (52) ponovo je privukla pažnju javnosti pozirajući potpuno naga i bez šminke za magazin Paris Match.

Nemačko-američka manekenka na fotografijama se pojavila potpuno prirodna, a u razgovoru za francuski medij otkrila je i kako provodi leto sa suprugom, muzičarem Tomom Kauliom.

Klum je istakla da je ovog jula odlučila da napravi pauzu od užurbanog rasporeda, putovanja i stalnog rada, pa je sa suprugom vreme provela na omiljenom mestu – ostrvu Sveti Bartolomej. Još pre više od tri decenije zaljubila se u to karipsko ostrvo, a s Kaulicom je tamo izgradila kuću u brdima Saint-Jeana. Kako kaže, to je dodatno učvrstilo njihov brak.

Poznato je da Klum otvoreno govori o privatnom životu – ranije je isticala kako je strastveni odnos sa 16 godina mlađim suprugom razlog zbog kojeg se oseća mladom i vitalnom.

Sa osmehom je rekla da nema bolove u leđima ni kolenima, a uz to ima muža koji joj savršeno odgovara. Iako mnogi Kaulica nazivaju "boy toyem" zbog razlike u godinama, Klum poručuje da to za njih dvoje nema nikakav značaj – smatra da ljubav i energija koju dele daleko nadilaze brojke.

