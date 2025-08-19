Slušaj vest

Glumica Šeron Stoun trenutno promoviše svoj novi film "Nobody 2", a sa svojim kolegom Bobom Odenkirkom se našla nedavno i u emisiji Endija Koena "Whats What Happens Live".

Razgovarajući tom prilikom na razne, zabavne teme,glumica je imala i jednu takoreći šokantnu ispovest.

1/6 Vidi galeriju Šeron Stoun Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia, Profimedia

- Mislim... ovo je dovoljno ludo da bih zapravo mogao da poverujem u to - započeo je uvod Endi Koen i nastavio: - Šeron, jesi li bila na sastanku sa Nelijem?

Ovim pitanjem se Endi Koen osvrnuo na glasine koje su postojale ranije da je Šeron Stoun izlazila sa 16 godina mlađim reperom Nelijem.

- Da, jesam - rekla je kratko i iskreno uz osmeh.

Međutim, glumica je objasnila da nikada nisu stigli do drugog sastanka. Uprkos njenom priznanju, nije jasno kada se taj njihov sastanak dogodio.

Reper Neli Foto: Profimedia

Zvezda filma "Niske strasti" zvanično je sama otkad se razvela od Fila Bronštajna 2004. godine nakon 16 godina braka. Pre njega je bila udata za Majkla Grinburga od 1984. do 1987. godine. S druge strane, reper Neli je u braku sa Ašanti od decembra 2023. godine. Oni su bili i ranije zajedno od 2003. do 2013. godine.

(Kurir.rs/Najžena)

