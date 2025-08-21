Čuveni režiser Roman Polanski proslavlja svoj 91. rođendan 18. avgusta, a iako se poslednjih godina trudi da svoj život sakrije od radoznalih očiju javnosti, senke prošlosti ipak s vremena na vreme podsete sve na njegove grehe.

Najviše se spominjao njegov odnos sa prelepom glumicom Šeron Tejt, koji je, iako su važili svojevremeno za "it" par, bio jedan od najozloglašenijih u Holivudu.

Njihov brak trajao je samo godinu dana i završio se tragično 1969. godine kada je Tejt, trudna osam i po meseci, ubijena zajedno sa prijateljima od strane sledbenika Čarlsa Mensona.

Polanski i skandal

Skoro osam godina kasnije, Polanski je uhapšen zbog se*sualnog napada na 13-godišnju devojčicu, ali je pobegao iz SAD pre izdržavanja kazne i nikada se nije vratio. Njegov kratki brak sa Tejt ponovo je bio u centru pažnje posle Mensonove smrti, a zatim i nakon filma Kventina Tarantina "Bilo jednom u Holivudu" (2019).

Prvi susreti Šeron i Polanskog

Sredinom 1960-ih, producent Martin Ransohof predstavio je Šeron i Polanskog kako bi joj pomogao da dobije ulogu u filmu. Šeron je sestri Debri rekla da nisu odmah kliknuli na prvu. Polanski je na prvom sastanku odbio razgovor, a na drugom ju je uplašio skokom u Frankenštajnovoj maski.

Posle ovih bizarnijih susreta, Tejt je dobila ulogu Sare Šagal u Polanskovom filmu "Neustrašive ubice vampira", u kojem je i sam Polanski glumio.

Buran brak

Par se venčao 20. januara 1968. u Londonu, a kasnije je jedna od Tejtinih prijateljica, Džoana Petet, rekla da je Polanski imao visok nivo kontrole nad svojom ženom.

Šeron Tejt Foto: Profimedia

"Rekao joj je kako da se oblači, rekao joj je kakvu šminku voli, šta mu se ne sviđa. Više je voleo da je bez ičega, bez šminke."

"Bila je i rođena domaćica", rekao je Polanski. "Osim što je kuvala kao iz sna, šišala me je, veštinu koju je stekla od (bivšeg dečka i frizera) Džeja Sebringa."

Šeronini prijatelji otkrili su da je Polanski terao svoju suprugu na trojke sa drugim ženama.

"Dovodio je druge devojke na trojke sa Šeron, a Šeron se nije dopalo što je on skupljao devojke na zalasku sunca i dovodio ih kući da imaju se*s sa njima", rekao je njen prijatelj Hatami.

Reditelj je navodno odbio da spava sa Tejt nakon što je zatrudnela sa njim1968. godine i pozvao ju je da abortira. Kada je protestovala, on je otišao iz SAD u London i imao aferu sa Mišel Filips iz grupe "The Mamas & the Papas".

Reakcija Polanskog na smrt Šeron Tejt

Roman Polanski Foto: AP

Polanski je bio u Londonu kada je saznao za ubistvo trudne supruge. On je priznao da ga tragedija prati i danas:

"Čak i posle toliko godina, ne mogu da gledam spektakularan zalazak sunca ili da posetim divnu staru kuću, a da sebi instinktivno ne kažem koliko bi joj se sve to svidelo."

Polanski je takođe istakao osećaj javnog osuđivanja:

"Način na koji me ljudi vide, moj 'imidž' je zaista počeo da se formira sa smrću Šeron Tejt, implicirajući, između ostalog, da sam ja jedan od odgovornih za njeno ubistvo, u pozadini satanizma."

On je naglasio da je policija brzo otkrila prave počinioce - Čarlsa Mensona i njegovu "porodicu".

