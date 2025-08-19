Slušaj vest

Šarmantan trenutak iz prošlosti princa Vilijama i princeze Kejt od Velsa nedavno je ponovo postao hit na TikToku — više od deset godina nakon što se dogodio. Snimak prikazuje kako Kejt Midlton, nakon što je pobedila svog supruga princa Vilijama, sa osmehom i zadovoljstvom šalje veselu izvinjavu, ne skrivajući koliko uživa u pobedi.

Viralni trenutak

U aprilu 2014. godine, tadašnji vojvoda i vojvotkinja od Kembridža, danas princ i princeza od Velsa, bili su u zvaničnoj poseti Australiji i Novom Zelandu. U Oklendu, na Novom Zelandu, okušali su se u prijateljskoj regati u Viaduct Basinu. Svako od njih je upravljao jedrilicom tima "Emirates Team New Zealand", namenjenom takmičenju America’s Cup, a Kejt je pobedila — i to dva puta.

Nakon trke, u video snimku koji je postao viralan i pregledan više od 1.8 miliona puta, vidi se kako Kejt, pri ponovnom susretu sa Vilijamom, uz osmeh kaže: „Žao mi je“, jasno pokazujući da joj je pobeda posebno prijala.

Prema tadašnjem izveštaju Sky Newsa, princ Vilijam je sve okrenuo na šalu, rekavši da je bio „sabotiran“. Kada su mu napomenuli da Kejt izgleda veoma zadovoljno, nasmejao se i odgovorio: „Kladim se da jeste. Nesebični muž. Hteo sam mirno veče.“

Njihovo zadirkivanje brzo je postalo jedan od najdražih i najzabavnijih trenutaka cele turneje.

Putovanje sa Džordžom

Ovo putovanje bilo je i njihov prvi veliki službeni odlazak u inostranstvo nakon rođenja sina, princa Džordža, 22. jula 2013. godine. Džordž je tada imao manje od devet meseci i uglavnom je ostajao sa dadiljom dok su njegovi roditelji obavljali kraljevske dužnosti. Ipak, javnost su oduševile fotografije bucmaste bebe prilikom ulaska i izlaska iz aviona zajedno sa roditeljima.

Danas, sa dvanaest godina, princ Džordž kaže da mu je „fascinantno“ to što je bio na tom putovanju, iako ga se ne seća. Kejt je u martu, tokom posete Vellington Baraksu na Dan svetog Patrika, izjavila da bi rado ponovo posetila Australiju i Novi Zeland sa Džordžom, princezom Šarlot i princem Lujem, ali da je najveći izazov pronaći dovoljno vremena.

Iako mnoga njihova međunarodna putovanja uključuju protokolarne obaveze, princeza naglašava da uvek pokušavaju da odvoje vreme za porodične trenutke. Tokom službenih poseta, najčešće viđaju samo unutrašnjost prelepih zgrada, dok ređe imaju priliku da upoznaju obične ljude i osete duh zemlje. Zbog toga se trude da deo putovanja osmisle u privatnijem tonu, kako bi ga mogli podeliti i sa svojom decom.

Promene u načinu putovanja?

Ova godina bi mogla doneti promene u načinu na koji kraljevska porodica putuje. Pošto je princ Džordž 22. jula napunio dvanaest godina, mogao bi početi da se primenjuje tradicionalni kraljevski protokol po kom direktni naslednici trona ne putuju zajedno, kako bi se obezbedio kontinuitet monarhije u slučaju nesreće.

Isto pravilo važilo je i za princa Vilijama kada je bio iste dobi, iako on i Kejt za sada nisu doneli zvaničnu odluku o tome kako će ovo uticati na Džordža. Ako se praksa nastavi, Vilijam i njegov sin moći će da lete zajedno samo uz odobrenje kralja Čarlsa.

