Slušaj vest

Prestolonaslednik Hokon od Norveške oglasio se nakon što se njegov pastorak, Marius Borg Hejbi, suočio sa 32 krivične prijave za zlostavljanje.

Marius (27) prvi put je uhapšen u avgustu 2024. godine pod optužbom da je „psihički i fizički napao“ 20-godišnju ženu, prema izveštaju norveškog medija Se og Hør. U ponedeljak, 18. avgusta, norveški državni tužilac zvanično ga je optužio za 32 krivična dela, uključujući jedno silovanje sa seksualnim odnosom i tri silovanja bez seksualnog odnosa, prema izveštajima CBS-a i Rojtersa.

U svojoj prvoj javnoj izjavi otkako su optužbe objavljene, princ Hokon rekao je novinarima: „Nastavićemo da obavljamo svoje dužnosti najbolje što možemo, kao i uvek. Svi uključeni u ovaj slučaj verovatno smatraju da je izazovan i težak.

1/3 Vidi galeriju norveški princ Marijus Borg Hoibi Foto: Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prema navodima Rojtersa, njegov advokat izjavio je da će njegov klijent priznati krivicu za neka lakša dela, ali osporava najteže optužbe.

„On se ne slaže sa optužbama za silovanje i porodično nasilje,“ rekao je Sekulić, prema navodima Rojtersa.

Marius je sin princeze Mete-Marit iz prethodne veze, pre njenog braka sa prestolonaslednikom Hokonom 2000. godine. Nikada nije imao kraljevsku titulu niti mesto u liniji nasledstva, a 2017. godine zvanično je objavljeno da neće imati javnu ulogu. Princ Hokon i princeza Mete-Marit zajedno imaju dvoje dece: princezu Ingrid Aleksandru, 21, i princa Svere Magnusa, 19, koji su drugo i treće u redu za presto.

Marius je poslednji put zvanično fotografisan sa kraljevskom porodicom u junu 2022. godine, tokom proslave 18. rođendana Ingrid Aleksandre. Prošle godine, Hejbi je bio zadržan 30 sati nakon hapšenja, a potom pušten. Tužilac Sturla Henriksbo rekao je za CBS da je maksimalna kazna za ove optužbe 10 godina zatvora. Suđenje je zakazano za januar 2026. godine.

„Činjenica da je Marius Borg Hejbi član kraljevske porodice ne bi, naravno, smela da znači da treba da bude tretiran ni blaže ni strože nego kada bi iste radnje počinio neko drugi,“ izjavio je Henriksbo.

Norveški princ Marijus optužen za zlostavljanje Foto: Printscreen

Prema navodima Rojtersa, optužbe protiv Hejbija uključuju dela protiv četiri različite žene, kao i tvrdnje da je neke od napada snimao. U decembru 2024. godine, princeza Mete-Marit otvoreno je govorila o „izazovnoj“ godini za kraljevsku porodicu u emisiji "Godina kraljevske porodice 2024" na NRK-u.

„Za nas je ovo bila zahtevna godina i zahtevna jesen,“ rekla je, prenosi People.

Govoreći o optužbama protiv svog sina, princeza je istakla da Hejbi ima pravo na privatnost, rekavši da su tražili „stručnu pomoć“ i da to rade „već dugo vremena.“

„Ne verujem da bismo mogli da budemo u ovakvoj situaciji bez te pomoći, zajedno kao porodica, i istovremeno ispunjavamo svoje obaveze prema norveškom narodu,“ rekla je.

Bonus video: Princ Filip i princeza Danica u hramu Svetog Save