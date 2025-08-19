Slušaj vest

Tokom pojavljivanja u najnovijoj epizodi podkasta „Good Hang“ svoje prijateljice Ejmi Poler, glumica Obri Plaza (41) koja je tumačila Harper u seriji "Beli lotos", pričala je o onome kroz šta prolazi nakon što je njen suprug Džef Baenaizvršio samoubistvo u 47. godini 3. januara ove godine.

Ejmi je najpre pomenula da je Plazin pas Frenki bio „terapijski pas“ zvezde serije „Beli lotos“, pa nastavila: „Samo da bi se to razjasnilo, ljudi žele da vas vide i žele da vide kako ste, vole vas. Imali ste ovu užasnu, užasnu, tragičnu godinu. Izgubili ste muža, nosili ste se sa tim i tražili ste sve načine da pronađete podršku. U ime svih ljudi koji osećaju da vas poznaju i ljudi koji vas poznaju, recite kako se danas osećate?“

„Upravo u ovom trenutku, srećna sam što sam sa vama. Sve u svemu, ovde sam i funkcionišem. Zaista sam zahvalna što sam među ljudima. Mislim da sam dobro, ali to je svakodnevna borba“, odgovorila je Plaza.

Zvezda filma „ Agata sve vreme“ uporedila je tugu sa filmom „Klisura“ iz 2025. godine, u kojem glume Majls Teler i Anja Tejlor-Džoj.

„Ovo je zaista glupa analogija i u jednom trenutku je bila neka vrsta šale, ali ja to zaista mislim. Jesi li gledala taj film "Klisura"? To je kao neki film o vanzemaljcima ili nešto slično sa Majlsom Telerom. U filmu, sa jedne strane je litica, sa druge strane je litica, a između je klisura, a ona je puna svih tih čudovišta koja pokušavaju da ih uhvate. Kunem se da sam, kad sam to gledala, pomislila kakva je moja tuga... ili kakva bi tuga mogla da bude. U svakom trenutku postoji džinovski okean užasa, kao da je tu i ja ga vidim. Ponekad samo želim da zaronim u njega i jednostavno da budem u njemu. Onda ga ponekad samo pogledam, a ponekad pokušavam da pobegnem od njega. Ali, uvek je tu“, kazala je voditeljki.

Glumica je počela da se zabavlja sa Baenom, piscem i rediteljem, 2011. godine, pre nego što su fanovi saznali da se par venčao u maju 2021. godine kad ga je ona u objavi na Instagramu nazvala svojim „dragim mužem“. Njen predstavnik je kasnije potvrdio časopisu "People" da se par venčao.

Nakon Baenine smrti, porodice Plaza i Baenina objavile su saopštenje i nazvale njegovu smrt „nezamislivom tragedijom“.

„Duboko smo zahvalni svima koji su ponudili podršku. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenucima“, stajalo je u saopštenju koje su poslale porodice u žalosti.

