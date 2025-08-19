Slušaj vest

Glumac Milan Vasić podelio je na društvenim mrežama poseban trenutak sa sinom Despotom.

Naime, glumac je izašao u prvu šetnju sa svojim naslednikom, a osmeh na njegovom licu pokazuje koliko mu očinstvo prija.

- Naša prva šetnja... Milan i Despot Vasić - napisao je glumac kraj fotografija koja je, sem zbog malenog Despota, privukla pažnju i zbog glumčeve majice - na grudima je nosio ilustraciju Kosova i Metohije.

Podsetimo, glumac je nedavno postao otac prvi put, a dolazak svog sina Despota proslavio je baš onako kako dolikuje. Na mrežama je njegov kum Milan Kalinić podelio trenutke sa veselja, a najviše simpatija pridobio je onaj na kom Vasić peva pesmu "Navali se Šar-planina".

- Kad momče sa Kosova dobije sina Despota - napisao je Kalinić tada u opisu snimka.

Značenje imena Despot

Ime Despot označava onoga ko je "naslednik", "gospodin" i "gospodar", neko ko je "predodređen da vlada" i "rođen da bude uspešan u svemu"

Preneseno značenje ovog autohtonog srpskog imena može da se posmatra i kao ime namenjeno nekome ko o svemu "sam odlučuje", koji ne trpi da mu se protivureči, neko ko je "egocentričan i samovoljan" i svakome naređuje, osoba koja je "sebična" i koji se "za sve pita".

Ime Despot nastalo je prema istoimenoj srpskoj vladarskog tituli "despot", koja je predstavljala zemljoposednika i vlastelina, odnosno vladar i imućnu i uticajnu osobu.

