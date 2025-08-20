Slušaj vest

Isabela Ferer, mlada glumica koja je u filmu „It Ends With Us“ tumačila mlađu verziju lika koji igra Blejk Lajvli, tvrdi da ju je reditelj Džastin Baldoni uznemiravao i pokušao da je „zastraši“, i to usred njegove pravne bitke sa poznatom glumicom.

Podsećanja radi, krajem prošle godine Blejk Lajvli (37) optužila je 41-godišnjeg Baldonija za seksualno uznemiravanje na snimanju i za kampanju klevetanja nakon što ga je prijavila. Baldoni je sve negirao i podneo kontratužbu vrednu 400 miliona dolara zbog navodne klevete, ali je ona odbačena. Suđenje po tužbi Lajvlijeve trebalo bi da počne u martu 2026. godine u Njujorku.

Isabela Ferer na crvenom tepihu povodom filma „It Ends With Us“ Foto: Stills Press / Alamy / Profimedia

„Pritisak i manipulacija“

Isabela Ferer (24) sada je pred sudom podnela odgovor na Baldonijev zahtev od 12. avgusta, tvrdeći da su njegovi postupci imali za cilj da je maltretiraju. Lajvli je u februaru ove godine pozvala Ferer kao svedoka u okviru procesa, a mlada glumica je tražila od Baldonijeve produkcijske kuće Wayfarer Studios da joj pokrije troškove pravne odbrane, što je, prema njenim navodima, bilo uslovljeno predajom potpune kontrole nad njenim odgovorom na sudski poziv.

– To je bio providan pokušaj da se izvrši finansijski pritisak na mene. Kada sam konačno odgovorila na poziv, Baldonijev tim je počeo da pokušava da preuzme kontrolu nad mojim postupcima – navela je Ferer u dokumentaciji.

Ona dodaje da je novi sudski poziv samo još jedan vid maltretiranja i da nema nikakav novi dokaz koji Baldoni traži, već da mu je cilj da je uznemiri.

– Baldoni nije ni pokušao da oblikuje novi poziv tako da se odnosi na druge materijale. Cilj je bio da me zastraši i natera da odustanem – tvrdi glumica.

Baldoni se brani

Advokati Baldonija tvrde da Lajvli ne bi smela da koristi komunikaciju ili svedočenje Ferer u svom slučaju sve dok, kako kažu, „ona i njen tim opstruišu svaku saradnju sa Wayfarer Studios“. Njegovi pravni zastupnici čak su predložili da sud u potpunosti zabrani korišćenje bilo kakvih dokaza koji se odnose na Ferer.

Džastin Baldoni na crvenom tepihu povodom filma „It Ends With Us“ Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

Kao argument, podneli su i poruke koje je Ferer razmenjivala sa Baldonijem nakon završetka snimanja, u kojima mu se zahvaljuje i ističe da je imala „sjajno iskustvo“ i da je stvorio „sigurno i prijatno okruženje“.

Pravni tim glumice odgovorio je da su takve poruke bile tipične za mladu glumicu koja u svom prvom velikom filmu želi da ostavi dobar utisak na reditelja i producenta.

Novi svedoci

Lajvli je ranije pred sudom navela da će još dve glumice iz filma „It Ends With Us“ svedočiti o svojim iskustvima sa Baldonijem, ali njihova imena za sada nisu objavljena.

Suđenje je zakazano za mart 2026. godine i očekuje se da će izazvati veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da uključuje poznata imena i ozbiljne optužbe.

