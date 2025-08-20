Evo gde će se održati Evrovizija 2026: Oglasili se organizatori, ovaj grad je izabran 3. put
Organizatori Evrovizije objavili su da će sledeće godine domaćin prestižnog muzičkog takmičenja biti austrijska prestonica Beč.
Ova odluka usledila je nakon što je austrijski predstavnik Džej Džej (JJ) odneo pobedu na Evroviziji 2025. godine pesmom „Wasted Love“, u uzbudljivom finalu u kojem se nadmetao sa izraelskim takmičarem Juvalom Rafaelom.
Austrija je tako postala domaćin jubilarnog 70. izdanja Evrovizije, a Evropska radiodifuzna unija (EBU) saopštila je da će takmičenje biti održano u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, najvećoj zatvorenoj areni u zemlji.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao njegov pobednički nastup:
Kako je Beč izabran
Pored Beča, kandidati za domaćina bili su i Grac, Insbruk i Obervart. Međutim, Beč je izabran nakon detaljne analize u kojoj su razmatrani kapacitet i tehnička opremljenost dvorane, infrastruktura grada, mogućnost da ugosti hiljade delegacija, fanova i novinara, kao i ekonomska isplativost.
Austrijska nacionalna televizija ORF poručila je da je Beč bio „najatraktivniji ne samo u pogledu infrastrukture i logistike, već i ekonomski“.
Treći put Evrovizija u Beču
Ovo će biti treći put da Beč ugosti Evroviziju. Prvi put to se dogodilo 1967. godine, nakon pobede Uda Jirgensa sa pesmom „Merci Cherie“, a drugi put 2015. godine, kada je Končita Vurst slavila sa hitom „Rise Like a Phoenix“.
Datumi polufinala i finala
Organizatori su već potvrdili raspored:
- Prvo polufinale: 12. maj 2026.
- Drugo polufinale: 14. maj 2026.
- Veliko finale: 16. maj 2026.
Tokom te nedelje biće održano i šest generalnih proba, a detalji će biti saopšteni u narednim mesecima. Spisak zemalja učesnica za 70. Pesmu Evrovizije očekuje se krajem ove godine.
Bonus video: Da li se Evrovizija promenila?