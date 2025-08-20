Slušaj vest

Holivudski glumac i reditelj Kevin Kostner (70) oglasio se povodom optužbi kaskaderke Devin LaBella, koja tvrdi da je na snimanju filma „Horizon“ doživela seksualni napad tokom scene koja navodno nije bila deo scenarija.

Kostner je u novom podnesku sudu u Kaliforniji oštro odbacio navode, nazvavši ih „potpunom laži“.

„Tvrdnje Devin protiv mene su apsolutno lažne i duboko me razočarava to što je žena koja je radila na našoj produkciji mogla da izjavi da sam ja ili bilo ko iz mog tima naterao nju da se oseća neprijatno, a kamoli da doživi ‘noćnu moru’ koju je izmislila“, napisao je glumac u svojoj izjavi.

On je dodao da smatra da je cilj tih optužbi bio da se njegov ugled uništi i da se nanese šteta samom filmu.

„Ove optužbe su toliko očigledno lažne da jedino mogu da pretpostavim da je njihova svrha bila da senzacionalističkim jezikom izazovu sramotu i unište mene i filmove Horizon. Suočavanje sa rečima kao što su ‘silovanje’ i ‘napad’ za mene je prava noćna mora. Istina je ono što je važno, i zato, bez obzira na visoku cenu ovog procesa – finansijsku i ličnu – ja ću uvek braniti sebe i svoju ekipu od lažnih optužbi“, poručio je Kostner.

Podsetimo, kaskaderka je u maju podnela prvu tužbu protiv Kostnera i produkcijskih kuća koje stoje iza filma, a u junu je njena pravna ekipa dopunila tužbu, navodeći da LaBella nije bila obaveštena niti je dala pristanak da učestvuje u sceni seksualnog odnosa.

U svojoj odbrani, Kostner je priložio i fotografije sa snimanja, tvrdeći da je sporna scena „samo nagoveštaj i uvod u dve scene silovanja koje se u filmu prikazuju van ekrana“ i da je na snimanju bilo prisutno čak dvanaest svedoka.

Prema njegovim rečima, LaBella je „tokom probe smejala se i šalila, kasnije otišla na večeru sa svojim koordinatorom kaskadera, nastavila da radi još nekoliko dana na setu i čak izvela koordinatora na večeru da mu zahvali“. Kao dokaz, priložene su i navodne poruke u kojima je LaBella opisala iskustvo kao „ove divne nedelje“.

Kostnerovi saradnici koji su učestvovali u spornoj sceni takođe su dali izjave i zatražili od suda da odbaci tužbu.

