Sidni Svini (27) otkrila je da je nedavno skočila padobranom, i to sa članom Red Bull Air Force tima, Lukeom Aikinsom. Tandem skok izveli su sa visine od čak 3000 metara, a glumica je to iskustvo opisala kao „najuzbudljivije u životu“.

Sidni Svini Foto: Printscreen/Instagram/SydneySweeney, John Angelillo / UPI / Profimedia

Na Instagramu, gde je prati više od 28 miliona ljudi, objavila je video skoka i poručila: „Verovatno najbolja stvar koju sam ikada imala priliku da uradim. Hvala vam na uspomeni za ceo život.“ Pre skoka, Svini je obukla pilotski kombinezon, a brojni njeni pratioci primetili su da ga je ostavila raskopčanog, pa je video brzo privukao dodatnu pažnju i zbog dekoltea.

Aikins, 51-godišnji profesionalni padobranac, pobrinuo se da sve prođe bezbedno. Reč je o istom sportisti koji je 2016. godine ušao u istoriju kao prvi čovek koji je skočio bez padobrana i sleteo u zaštitnu mrežu. Osim sportskih podviga, radio je i kao kaskader na velikim filmskim hitovima poput Black Widow, Ant-Man and the Wasp, Godzilla i Iron Man 3.

Slab uspeh filma Americana
Svini trenutno promoviše film Americana, u kojem glumi mladu konobaricu i pevačicu kantri muzike. Film je tokom premijernog vikenda, prikazan u više od hiljadu bioskopa, zaradio svega 500 hiljada dolara, a procene govore da bi ukupna zarada mogla dostići 1,5 miliona dolara.

Iako Americana nije privukla mnogo publike, Sidni već ima niz novih projekata. Uskoro će je publika gledati u filmu Rona Hauarda Eden, koji je snimljen prema istinitoj priči o nemačkoj doseljenici na Galapagosu, kao i u biografskom filmu Christy o bokserki Kristi Martin.

U pripremi je i povratak u hit-seriju Euphoria, čija se treća sezona snima za HBO, a najavljen je i čitav niz drugih filmskih projekata u kojima će Svini igrati.

Kontroverzna kampanja za farmerke
Korisnici društvenih mreža smatraju da je na slabije interesovanje publike za njen novi film možda uticala i kontroverzna kampanja za brend American Eagle, u kojoj je Svini učestvovala. Reklama je izazvala optužbe da promoviše ideje slične eugenici, zbog čega se našla na meti kritika.

(Kurir.rs/Index.hr)

