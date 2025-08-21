Slušaj vest

Ideju da ulogu čistačice da Smilji, Goran Marković je dobio od Bogdana Diklića, otkrili su glumac i reditelj na proslavi četvrte decenije od objavljivanja ovog filma.

- Ta žena je bila čistačica u Narodnom pozorištu. Kao i u filmu radila je sve, kuvanje, čišćenje. Ja sam bio u velikoj dilemi kome da dam tu ulogu da igra. Pozvao sam Rahelu Ferari, koja je bila velika glumica. Igrala je u filmu “Nacionalna klasa” i imala jednu vrlo dobru scenu. Razgovarao sam sa njom i onda shvatio da, ako ta interpretacija bude artificijelna, to neće biti dovoljno efektno.

Rahela Ferari se uvredila što reditelj nije izabrao nju za ovu ulogu Foto: Printscreen/Youtube

Bolje da nađem nekog koga će ostali likovi tretirati kao stvar, kao pokućstvo - rekao je tada reditelj Goran Marković.

Onda je Bogdan Diklić predložio Smilju, čistačicu Narodnog pozorišta.

- Smilja se dobro snašla. A Rahela mi to nikada nije oprostila. Do smrti me je mučila. Nismo se mogli sresti, a da mi ne kaže – Gorane, ja bih Vam to bolje odigrala - rekao je Marković.

Smilja Zdravković Foto: Printcreen/Youtube

Film “Majstori, majstori” digitalno je restauriran i premijerno prikazan u septembru 2023. godine na stadionu Tašmajdan povodom obeležavanja 40 godina od premijere.

