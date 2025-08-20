Slušaj vest

Mišel Vilijams gostovala je u emisiji Džimija Kimela sa Tifani Hadiš, koja je pohvalila njenu liniju na šta je dobitnica Emija odgovorila:

"Moram da odam veliko priznanje Kristin jer ova poslednja beba nije došla iz mog tela. Surogat mama je zaslužna za našu čudesnu devojčicu. Možda sada gleda - hvala vam, Kristin", poručila je Mišel Vilijams.

Mišel Vilijams Foto: for Disney / Shutterstock Editorial / Profimedia, XNY / StarMax / Profimedia, Photoshot / Avalon / Profimedia

Glumica je duhovito dodala da sada ima troje dece mlađe od pet godina kod kuće, ali da je sve u redu jer je "ona odrasla osoba i drži situaciju pod kontrolom".

Mišel Vilijams i njen suprug, kompozitor Tomas Kejl, dobili su pre pet godina sina Hanta, a onda su pre dve godine dočekali rođenje drugog deteta, čiji pol do dnaas nisu otkrili.

Čuvena glumica naglasila je u TV studiju da joj nije lako dok balansira između profesionalnog i privatnog života kao veoma zauzeta mama.

Mišel sa suprugom Tomasom Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tomas Kejl je velika podrška Mišel Vilijams, koja je 2022. o trećoj trudnoći ovako pričala za "Variety": "To je radost. Kako godine prolaze, zapitate se šta bi one mogle da vam donesu Uzbudljivo je otkriti da vam je nešto što želite iznova i iznova dostupno još jednom. Ne postoji ništa što vas čini posvećenijim boljem svetu od odgajanja sjajnog deteta. To je vrhunski kreativni čin".

Mišel Vilijams je od 2020. u braku sa Tomasom Kejlom. Pre toga bila je udata kompozitora i producenta Fila Elveruma od kog se razvela u aprilu 2019. samo devet meseci posle venčanja.

"Nikada u životu nisam pričala o svojim vezama, ali Fil nije bilo ko. Način na koji me on voli jeste način na koji želim da živim život. Odgajam ćerku Matildu tako da ona uvek bude ono što želi da bude, a sada i mene napokon voli neko ko želi da se ja osećam slobodno i da budem ono što jesam", rekla je glumica o braku sa Elverumom.

Ona i njen prvi muž imali su jednu zajedničku crtu, oboje su izgubili partnere, on voljenu suprugu sa kojom je dobio ćerku, a ona veliku ljubav, glumca Hita Ledžera koji je 2008. pronađen mrtav u svom stanu u Njujorku, nakon što se predozirao tabletama za spavanje.

Matilda Ledžer veoma liči na svog oca Hita Foto: Elder Ordonez / INSTAR Images / Profimedia

Sa Ledžerom je dobila ćerku Matildu (19) koju mnogi porede sa slavnim ocem, kojem je posthumno dodeljen Oskar za ulogu Džokera u filmu "Mračni vitez".

(Kurir.rs/Žena)

