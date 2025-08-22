Slušaj vest

U martu 2022. godine italijanske vlasti u Turstu su zaplenile luksuznu jahtu ruskog biznismena Andreja Meljničenka vrednu 530 miliona dolara.

Nakon što mu je zaplenjena jahta, Andrej Meljničenko je izjavio:

Sandra Meljničenko Foto: Profimedia, Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Rat mora što pre da se zaustavi ili će nastupiti globalna kriza u sferi hrane i poljoprivrede. Cena đubriva već je previsoka, farmeri neće moći da izdrže toliki pritisak. Lanac snabdevanja poremetila je pandemija, a sada je još više uzdrman. To će prouzrokovati veću inflaciju, rast cena hrane u Evropi i verovatno nestašicu hrane u najsiromašnijim zemljama sveta", naveo je Meljničenko u pisanoj izjavi za Reuters. "Kao Rus po nacionalnosti, Belorus po rođenju i Ukrajinac po krvi osećam veliku bol što bratski narodi ratuju i umiru."

Dva meseca kasnije, u maju 2022. godine, mediji širom sveta preneli su vest da je Andrej Meljničenko svu svoju imovinu, koja se u tom trenutku procenjivala na 23,8 milijardi dolara, prepisao na suprugu Sandru.

sandra-meljnicenko-andrej-meljnicenko.jpg
Sandra i Andrej Meljničenko Foto: Profimedia

Ruski oligarh je, navodno, ženi prepustio vlasništvo dve kompanije za proizvodnju uglja i đubriva, samo dan pre nego što mu je Evropska unija uvela sankcije. Bliskost sa Vladimirom Putinom i rat u Ukrajini koštali su ga zamrzavanja sredstva, kao i zabrane ulaska u Evropsku uniju, dok kaznenim merama ne podležu supruga i deca. Time je lepa Srpkinja postala najmlađa bogatašica među deset najimućnijih žena na svetu, a na listi magazina Forbs zauzela je te godine osmo mesto.

img20210904wa0022.jpg
Jahta A, koja je zaplenjena, nalazi se u Trstu Foto: Privatna Arhiva Kurir

Aleksandri Meljničenko pripale su dve velike kompanije, ruski SUEK i švedski EuroChem, koji pokrivaju 90 odsto svetskog tržišta. Velikodušnu odluku Andrej je sproveo u delo na svoj pedeseti rođendan, 8. marta, koji je sa suprugom i decom proslavio u Tanzaniji.

Zaplenjena jahta Andreja Meljničenka i dalje je u Trstu, gde je ovih dana i ufotgrafisana.

Sailing Yacht A, koja, kao i prethodna jahta bogatog para, ima kratko ime – prvo slovo njihovih imena. Sa dužinom od 142 metra i tri jarbola viša od Big Bena, ovo impozantno plovilo ubraja se među najveće brodove te vrste koji su ikad sagrađeni.

(Kurir.rs/Žena)

