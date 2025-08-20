Slušaj vest

Popularna influenserka Jareli Ešli Ermosijo tragično je preminula nakon što je upucana pred svojim četvorogodišnjim sinom i partnerom u Glendel-u, Arizona. Imala je samo 27 godina.

Prema izveštajima, zvezda društvenih mreža, koja je na Instagramu imala više od 144.000 pratilaca, pogođena je slučajnom mecima dok je sedela pored svog deteta tokom incidenta u petak.

Sve je počelo nakon što su se dva druga vozača sukobila na semaforu. U sukob se umešao i 33-godišnji Džizus Presijado Dausten, koji je, kako se sumnja, izvadio pištolj i pucao.

Policija Glendel-a je uhapsila Daustena i tereti ga za više krivičnih dela, uključujući ubistvo drugog stepena, u vezi sa smrću Hermosillo, prenosi lokalni medij AZFamily.

Prema zvaničnicima, Dausten je vozio pikap i ušao u žestoku raspravu sa drugim vozačem, nakon čega je ispalio nasumičan hitac. Metak je prošao kroz prozor suvozača i pogodio Hermosijo u glavu dok je sedela u vozilu pored njega, nesvesna opasnosti.

Influencerka je bila na suvozačevom sedištu dok je njen partner upravljao vozilom. Hitno je prebačena u bolnicu, gde je nažalost preminula od zadobijenih povreda.

