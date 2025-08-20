Slušaj vest

Pevačica Selena Gomez (33), najpraćenija žena na Instagramu, nedavno je javnosti predstavila novi parfem pod nazivom Rare. Naravno, kada su u pitanju poznate ličnosti, nije novost da već decenijama pune svoje račune i novcem od prodaje parfema koji nose njihovo ime.

Ono što je iznenadilo njene brojne fanove jeste dizajn bočice parfema, osmišljen tako da ga mogu koristiti i ljudi kojima je inače teško da upotrebe standardni parfem. Za razliku od uobičajenih bočica, njena se lako drži u ruci i može se pritisnuti gotovo svim prstima, a po potrebi čak i laktom. Odlučila se za takav dizajn jer i sama boluje od artritisa i često joj je teško i bolno da nanese parfem običnim pritiskom kažiprsta.

A ko je zapravo Selena Gomez i zašto je prati 417 miliona ljudi na društvenim mrežama?

Karijeru je započela kao dečja zvezda na kanalu Dizni. Glumila je u seriji Wizards of Waverly Place, a zatim je izgradila i muzičku karijeru. Ipak, najpoznatija je po burnoj vezi sa muzičarem Džastinom Biberom. Bili su zajedno osam godina, sa prekidima, od 2010. do 2018. godine. U to vreme, poznate ličnosti bile su otvorenije na društvenim mrežama, pa se mnogo toga znalo o njihovoj vezi.

Možda je najzapaženiji bio njihov sukob na Instagramu 2016. godine, kada su se posvađali jer je Biber objavio fotografiju sa tadašnjom devojkom Sofijom Riči. Fanovi su ga zbog toga kritikovali, a Selena je dodala ulje na vatru komentarom: „Ako ne možeš da podneseš mržnju, nemoj objavljivati slike sa devojkom.“ Nakon toga su nastavili da se prepiru i međusobno optužuju za prevare, sve dok Džastin nije obrisao profil, a Selena se kasnije izvinila putem Snapchata.

Ponovo su se pomirili 2017. godine, nakon njene kratke veze sa muzičarem The Weekndom, ali su konačno raskinuli godinu dana kasnije. Te iste godine Selena je završila u bolnici. Zbog autoimune bolesti lupusa, bila joj je potrebna transplantacija bubrega.

– Saznala sam da mi je potrebna transplantacija zbog lupusa i bila sam u procesu oporavka, zato me nije bilo. Morala sam to da uradim zbog svog zdravlja – napisala je pevačica ispod fotografije na svom Instagram profilu. Bubreg joj je donirala prijateljica Fransija Rejza.

Naravno, sve su to pomno pratili obožavaoci, koji su pravili grupe, lažne profile na društvenim mrežama, pa čak dolazili ispred kuća svojih idola kako bi saznali šta se dešava.

Nakon što je zbog bolesti hitno morala na transplantaciju bubrega, Selena je završila i u psihijatrijskoj klinici. U razgovoru sa pevačicom i glumicom Majli Sajrus 2020. godine, otkrila je da se bori sa bipolarnim poremećajem.

– Sada kada imam više informacija i kada znam više o svemu, to mi zapravo pomaže, više me ne plaši. Kada sam bila mala, plašila sam se grmljavine, a onda mi je mama kupila knjige o tome i tada sam shvatila da što više znaš o nečemu što te plaši – manje te plaši. Tako je to kod mene – rekla je Gomez.

Lepa Selena bila je jedna od velikih dečjih zvezda, a kasnije je ostvarila i uspešnu muzičku karijeru te jedno vreme bila najpraćenija osoba na Instagramu. Međutim, njeni česti boravci u psihijatrijskim klinikama zabrinuli su fanove, koji su bili uvereni da bi mogla krenuti stopama svoje koleginice Demi Lovato, koja se 2018. godine predozirala.

