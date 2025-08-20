Slušaj vest

Pirs Brosnan, legendarni glumac najpoznatiji po ulozi Džejmsa Bonda, na premijeri filma The Thursday Murder Club otkrio je tajnu svoje sjajne kose i odličnog izgleda u sedmoj deceniji života.

U intervjuu za Page Six, Brosnan (72) se našalio da je sve stvar u "keltskoj kosi", pripisujući dobre gene i svom ocu Tomu, koji je takođe imao „dobru kosu“. Ipak, zadržavajući svoj irski humor, dodao je da veruje kako su „krompir, puter“ i „Ginis pivo“ tajna vitalnosti i izgleda koji privlači pažnju.

Negirao estetske zahvate

Osim šale o ishrani, Brosnan je odlučno negirao bilo kakve estetske zahvate na kosi. Na pitanje o starenju kratko je odgovorio: „Radim najbolje što mogu!“

Njegova skromnost i životni stav očigledno su ključni deo njegove privlačnosti, a glumac je i dalje u centru medijske pažnje zbog svoje harizme i mladolikog izgleda.

Brosnan se prisetio i Bond dana, naglasivši da je i dalje otvoren za povratak ulozi kultnog agenta, dodavši: „Videćemo kuda nas vetar odnese. Znaju gde mogu da me nađu.“

S duhovitošću je prokomentarisao i mogućnosti novih tehnologija, napomenuvši da veštačka inteligencija sada otvara potpuno nove scenarije – ali da je on zadovoljan onim što je već postigao.

Pirs Brosnan i dalje važi za jednog od najharizmatičnijih glumaca svoje generacije. Svoj izgled pripisuje, između ostalog, irskom poreklu i jednostavnom, opuštenom načinu života. Dok se publici uvek obraća sa osmehom i šalom, njegova poruka glasi: „Ostanite verni sebi i uživajte u životu.“

