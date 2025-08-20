Slušaj vest

Nikolina Kovačević ispričala je kako je u Barseloni izašla na dejt sa jednim Špancem, a onda doživela neprijatno iznenađenje kada je od nje zatražio da mu – pošalje novac za polovinu računa.

– Upoznam ja jednog Španca, koji izgleda skoro identično kao glumac iz serije "La Casa De Papel". Još se zove Dijego. Bila sam u fazonu – on je moja španska fantazija. Dogovorimo se da izađemo na dejt i sve bude super, stvarno je delovao kao super lik. Međutim, kad sam se vraćala kući, on mi šalje glasovnu poruku: "Ej, bilo nam je prelepo, ali znaš šta sam hteo da te pitam... Da li možemo da podelimo račun, pa ako možeš da mi pošalješ novac na račun?" Ja sam ostala u šoku, nisam mogla da verujem. Račun je bio oko 50 evra, a on je od mene tražio 25. Čula sam da je to normalno u Španiji, ali dok mi se to lično nije dogodilo, nisam mogla da poverujem. Tako da, prijatelju moj, ne da se više nećemo videti, nego bye bye zauvek – ispričala je Nikolina.

Njena ispovest pokrenula je lavinu komentara, ali zanimljivo je da je većina žena stala na stranu muškarca, pravdajući njegovo ponašanje kulturološkim razlikama.

"Nig­de ne piše da muškarci moraju sve da plaćaju, meni je to skroz OK, jer nikad ne znaš u kakvoj je neko finansijskoj situaciji", napisala je jedna korisnica.

Druga je poručila:

"U čitavom svetu je to normalno, samo se kod nas ljudi i dalje čude. Odbiti nekoga jer je želeo da plati pola – meni je to van pameti."

"To je kod njih normalno, kao i kad te pozovu kod njih kući na večeru, pa se podrazumeva da doneseš dezert. Ali ipak smo mi deca Balkana i hvala Bogu da jesmo, jer to nikada nećemo razumeti", smatra jedna od komentatorki.

Kulturološke razlike

Ovaj slučaj zapravo otvara širu temu: koliko su očekivanja u vezi sa izlascima stvar kulture i vaspitanja, a koliko ličnih vrednosti. Dok je na Balkanu i dalje rašireno mišljenje da muškarac treba da plati račun kao znak pažnje i džentlmenstva, u mnogim zapadnim zemljama to se doživljava kao sasvim ravnopravna podela troškova.

S jedne strane, postavlja se pitanje da li insistiranje na tome da muškarac plaća sve odražava tradicionalne rodne uloge koje mnogi pokušavaju da prevaziđu. S druge strane, jasno je da u našem društvu gest plaćanja računa nije samo finansijski čin, već znak poštovanja, brige i ulaganja u odnos.

Ipak, zanimljivo je primetiti i jednu kontradikciju: na Balkanu mnogi muškarci glasno negoduju što žene danas više ne pristaju da budu pasivne i da same snose teret kućnih poslova, dok istovremeno prigovaraju ideji da bi trebalo da plate račun na dejtu. Ako su tradicionalne uloge muškarcima poželjne, onda je možda jedini preostali "džentlmenski gest" upravo to, da muškarac na izlasku preuzme trošak. Zato ostaje nejasno zašto se i oni bune, a još više – zašto ih pojedine žene u tome podržavaju.

