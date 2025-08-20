Slušaj vest

Jedan od najvećih skandala na sceni dogodio se pre više od dve decenije, na sceni MTV Video Music Awards, kada su se tri najveće pop zvezde tog vremena – Madona, Britni Spirs i Kristina Agilera – našle zajedno pod svetlima reflektora.

Publika je očekivala spektakl, i dobila ga je. Madona je na sceni bila obučena u crno, u stilu mladoženje, dok su Britni i Kristina zauzele uloge mlade u belim odelima.

Tokom nastupa, scena je eksplodirala kada su se pevačice poljubile, prvo Madona i Britni, a potom i Madona i Kristina.

Taj momenat je odmah izazvao pravu buru u medijima i postao ikoničan, ali mnogi su zaboravili na Kristinu, čije prisustvo je zapravo bilo presudno za celokupnu dinamiku nastupa.

Zanimljivo je da su kamere, u trenutku poljupca Madone i Britni, uhvatile Džastina Timberlejka, koji je tada sedeo u publici. U tom periodu, Britni i Džastin su upravo raskinuli, pa je snimatelj odlučio da se fokusira na njegov izraz lica.

Nažalost, zbog toga trenutak kada Madona ljubi Kristinu praktično je "nestao" sa televizijskih ekrana, što je Agilerinoj publici ostalo nevidljivo.

Kristina Agilera nije želela da komentariše ceo događaj, ali se zna da je menadžment bio iznerviran montažom. Pokušaj da nastup bude ponovo montiran i emitovan sa njenim poljupcem nije ispunjen od strane MTV-a, što je dodatno pojačalo osećaj nepravde.

– Sledećeg dana sam videla novine i pomislila: 'Pretpostavljam da me nisu uključili – kasnije je rekla Kristina.– Bilo je to kao jeftin trik – dodala je u intervjuu sa Endijem Koenom 2018. godine.

Iako je prvobitno izostavljena, kasnije je video sa nastupa ponovo montiran, a Kristina je konačno dobila svoje zasluženo mesto u istoriji jednog od najupečatljivijih trenutaka pop muzike.

Ovaj događaj pokazuje koliko trenuci sreće, intuicije i pažnje publike mogu uticati na karijeru – čak i kada su svi elementi na svom mestu. Baš kao i u astrologiji, gde zvezde i njihov položaj mogu označiti trenutke velikih preokreta, i u svetu pop muzike jedan neočekivani fokus kamere može promeniti percepciju celog nastupa.

Postoje trenuci u pop kulturi koji se pamte zauvek, neki zbog muzike, a neki zbog nepredvidivih skandala.

BRITNI SPIRS SE LJUBILA S MADONOM NA SCENI foto: Dave Hogan / Getty images / Profimedia Jedan od njih dogodio se pre više od dve decenije, na sceni MTV Video Music Awards, kada su se tri najveće pop zvezde tog vremena – Madona, Britni Spirs i Kristina Agilera – našle zajedno pod svetlima reflektora.

