Glumica Hale Beriu nedelju je podelila fotografije na kojima se kupa na ogromnoj žutoj gumenoj patki, odevena samo u donji veš, piše Page Six.

Beri je trenutno na tropskom odmoru sa svojim dečkom, muzičarem Vanom Hantom, kako bi proslavila svoj 59. rođendan.

Hale Beri uživa na Maldivima gde je i proslavila svoj rođendan Foto: printscreen/instagram/halleberry

"Izvlačim najbolje iz oblačnog dana!", napisala je u opisu.

Umesto jednog od svojih minijaturnih bikinija, Beri je nosila čipkastu polBeri je napunila 59 godina 14. avgusta, a u subotu je na Instagramu podelila fotografije s proslave rođendana.

"Hvala vam od srca na svim predivnim rođendanskim željama! Svi vi stojite uz mene i to me čini tako srećnom!", poručila je u opisu objave.

Nedavno je, pak, odgovorila svom prvom suprugu, Dejvidu Džastisu, nakon što je izjavio da je "odlučio da ode" od Beri 1996. godine, nakon tri godine braka, jer nije mogao da je zamisli kao majku svoje dece.

"Moje znanje i moje razumevanje... moja mudrost oko veza tada nisu bili veliki. Gledao sam svoju majku, ja sam momak s američkog srednjeg zapada, pa sam u svojoj glavi mislio da bi žena, tada, trebalo da kuva, čisti i onda sam mislio: ‘Ok, ako imamo decu, da li je ovo žena s kojom želim da imam decu i izgradim porodicu?’ A tada ona nije kuvala, nije čistila i nije mi izgledala majčinski",rekao je.

Beri je sarkastično odgovorila objavom na Instagramu koju je naslovila s "Uf…! kuvanje, čišćenje i majčinstvo."

(Kurir.rs/Najžena)

